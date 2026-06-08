将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その背景にあるのが、「糖」による影響だ。そう指摘するのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏。著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 で、「糖に毒された脳」を「糖毒脳」と名づけ、糖が認知機能を崩壊させるメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介している。同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「親が認知症になったらどうしよう」という不安

うちの親、最近、物忘れが増えてきた。

前よりも、言葉数が減った気がする。

将来、「認知症」になったらどうしよう……。

そんな不安を抱える人は多い。

そこで、脳の若さを保つ習慣を勧めたことがある人もいることだろう。

たとえば、「日記を書く」こと。

「書くことは脳にいい」

そう考えている人も多いだろう。

たしかに、文章を書くことは頭を使う。

記憶を呼び起こし、言葉に変換する作業は、脳に一定の刺激を与える。

しかし、それだけでは十分とは言えないかもしれない。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、次のように指摘している。

文章を書くことは確かに頭を使います。認知症予防という観点から考えると、日記や自分史のような「過去を振り返る活動」は、記憶の想起という点で一定の効果があるとされています。 ですが日記や自分史は、主に焦点が当たるのは「執筆者自身の過去の記憶」であり、多くの場合、そこには「読者」の存在が薄い。つまり執筆者の中で完結しがちな活動であるという点が共通しています。

――『糖毒脳』より引用

「過去を思い出すだけ」の習慣は、脳の一部しか使っていない可能性があるということだ。

脳を本当に活性化させる「習慣」とは

下村氏は、日記を書くことよにも、さらに脳を活性化させる習慣として、次の方法を紹介している。

じつは脳の活性化につながる、もっと強力なアプローチが存在します。

「創造的な文章」を書くことです。単なる過去の記録に留まらず、想像力を最大限に引き出し、新しいアイデアや世界観を生み出す執筆のことです。

近年の認知症予防研究では、他者との関わりや、新しい情報を処理し、未来を想像する「創造的な思考」を促す活動が、より脳の様々な領域を刺激し、活性化につながることが示されています。

――『糖毒脳』より引用

具体的には、次のような内容が有効だという。

● 未来の計画や目標を具体的に、細部まで想像しながら記述する

● 仮想の物語や魅力的な登場人物を創造し、その複雑な世界観を構築する

● 詩や俳句など、言葉を自由に紡ぎ出す創造的な活動に取り組む

● テーマを多様な視点から深く考察し、論理的で説得力のある文章を書く

――『糖毒脳』より引用

日記を書くこと自体は悪くない。

だが、それだけで安心してしまうのは危うい。

過去をなぞるだけでなく、未来を描く。

自分の中で完結するのではなく、他者や世界を想像する。

その習慣こそが、認知機能を維持する鍵になるのだ。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。