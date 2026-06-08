遠藤航が４日連続不参加で日本代表に懸念…主将が不在の場合、オランダ戦でどう戦うのか
北中米ワールドカップに向けて、日本代表の懸念材料となっているのが、遠藤航の状態だ。
今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったキャプテンは、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たすも、左足に違和感を覚えてハーフタイムで途中交代。事前合宿地のモンテレイに入った後は、４日連続で全体練習に参加しなかった。
遠藤は初めて練習場に姿を現わした６日の帰り際に「大丈夫です」と発した以外は、取材対応をしていないため、詳細は不明だ。ただ、現地６月14日のオランダ戦まではあと１週間しかなく、この段階でまったく屋外トレーニングに参加できていない状況では、出場はかなり厳しいだろう。大会は長く、焦ってリスクをとる必要もない。
では、守備的MFの遠藤を欠いた場合、日本代表はどう戦うのか。
ダブルボランチは、佐野海舟と鎌田大地が担うだろう。もっとも、主将がプレーできる状態であっても、このコンビの先発が濃厚だった。グループ最大の強敵との一戦で、この２人を起用しない手はない。番狂わせを起こした昨年10月のブラジル戦や今年３月のイングランド戦で、ボランチを組んだのもこの２人だ。
考えられたのが、逃げ切りの場面、またはドローで試合を締めたい場面でのクローザー起用だ。所属するリバプールでも、守備力に長けた遠藤はこの役割を担っている。例えば、鎌田大地をシャドーに上げ、そのポジションに入れるという策は十分に考えられる。
もし33歳のクローザーが不在となれば、誰がその代役を務めるのか。もうひとりのボランチ、田中碧の可能性もあるが、CBが本職ながら、クラブではアンカーでも出場している瀬古歩夢になるかもしれない。
実際、アイスランド戦で瀬古は中盤の底で起用され、好パフォーマンスを見せた。モンテレイ入りしてからのゲーム形式の練習でも、公開されている限りはボランチでプレーしており、森保一監督が遠藤の代わりと考えている意図が窺える。
遠藤は怪我から復帰して45分間しかプレーしておらず、そのアイスランド戦もまだ本調子ではなかった。例えてベンチにいたとしても、緊迫した試合終盤に投入するなら、指揮官は瀬古を選ぶかもしれない。
瀬古のボランチ起用に目途が立ったことで、遠藤も焦る必要がなくなったと言えるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の大怪我を負ったキャプテンは、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たすも、左足に違和感を覚えてハーフタイムで途中交代。事前合宿地のモンテレイに入った後は、４日連続で全体練習に参加しなかった。
遠藤は初めて練習場に姿を現わした６日の帰り際に「大丈夫です」と発した以外は、取材対応をしていないため、詳細は不明だ。ただ、現地６月14日のオランダ戦まではあと１週間しかなく、この段階でまったく屋外トレーニングに参加できていない状況では、出場はかなり厳しいだろう。大会は長く、焦ってリスクをとる必要もない。
ダブルボランチは、佐野海舟と鎌田大地が担うだろう。もっとも、主将がプレーできる状態であっても、このコンビの先発が濃厚だった。グループ最大の強敵との一戦で、この２人を起用しない手はない。番狂わせを起こした昨年10月のブラジル戦や今年３月のイングランド戦で、ボランチを組んだのもこの２人だ。
考えられたのが、逃げ切りの場面、またはドローで試合を締めたい場面でのクローザー起用だ。所属するリバプールでも、守備力に長けた遠藤はこの役割を担っている。例えば、鎌田大地をシャドーに上げ、そのポジションに入れるという策は十分に考えられる。
もし33歳のクローザーが不在となれば、誰がその代役を務めるのか。もうひとりのボランチ、田中碧の可能性もあるが、CBが本職ながら、クラブではアンカーでも出場している瀬古歩夢になるかもしれない。
実際、アイスランド戦で瀬古は中盤の底で起用され、好パフォーマンスを見せた。モンテレイ入りしてからのゲーム形式の練習でも、公開されている限りはボランチでプレーしており、森保一監督が遠藤の代わりと考えている意図が窺える。
遠藤は怪我から復帰して45分間しかプレーしておらず、そのアイスランド戦もまだ本調子ではなかった。例えてベンチにいたとしても、緊迫した試合終盤に投入するなら、指揮官は瀬古を選ぶかもしれない。
瀬古のボランチ起用に目途が立ったことで、遠藤も焦る必要がなくなったと言えるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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