6月7日、佐賀競馬場で行われた7R・佐賀王冠賞（3歳上・ダ2000m）は、山口勲騎乗の1番人気、ビキニボーイ（牡6・佐賀・東眞市）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にエイシンアンヴァル（牡9・佐賀・東眞市）、3着にコスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）が入った。勝ちタイムは2:09.2（稍重）。

2番人気で石川慎将騎乗、ソイジャガー（牝4・佐賀・真島二也）は、5着敗退。

【佐賀スプリングカップ】ビキニボーイが連覇！山口勲「思い切っていった」

ファン投票も1位

1着 ビキニボーイ

山口勲騎手

「（第1回から第9回の間に5勝ですが、いかがですか）知らなかったです（笑）。たまたま強い馬に乗っているだけです。今日は頭数も2頭除外になったので、レースも流れていたので、今日も本当に乗りやすかったです。後ろというか、もう前だけのマークの形で乗っていたので、あとはもう直線どれだけ脚を使えるかという感じで乗っていました。思ったよりしぶとかったです。まだ勝っていますけど、去年のような動きじゃないので、もう少し万全に体調を戻したいですね。去年に引き続き、前回から連覇ということでファン投票も1位に選ばれたみたいで、応援してくれてありがとうございます。また次走るときは応援してください。ありがとうございました」

ビキニボーイ 49戦18勝

（牡6・佐賀・東眞市）

父：ビーチパトロール

母：エバーアンドエバー

母父：ハーツクライ

馬主：小林祥晃

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 ビキニボーイ

2着 エイシンアンヴァル

3着 コスモファルネーゼ

4着 アクラシア

5着 ソイジャガー

6着 ダンツドール

7着 ハディア

8着 ダノンターキッシュ

競走除外 オオイチョウ

出走取消 ベネロングポイント