本拠地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点1四球で、9-2の快勝に貢献した。豪快な11号2ランには、米地元局も言葉を失っていた。

大谷は初回先頭の打席、二塁手の前に大きくバウンドするゴロを放った。一塁に自らセーフのジェスチャーをしながら駆け込むとこれが内野安打に。その後パヘスの2ランで生還した。更にドジャース打線が猛攻を見せ、7-1の1死二塁でこの日2度目の打席が回ってきた。

ここで2番手左腕のスーターから、真ん中付近へのシンカーを逆らわずセンターへ。左中間スタンドに飛び込む本塁打とした。打球速度110.4マイル（約177.6キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の雄大弾で9-1とリードを広げた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のジョー・デービス氏が「オオタニが左中間へ深い当たりだ！ 入った。Wow！ 初回に9得点だ！」と衝撃を受けた様子。その後、実況席は23秒間も静寂に包まれた。

解説を務めた球団OBのオーレル・ハーシュハイザー氏は「上位6人が全員安打を記録し、オオタニは第2打席まで回ってくると本塁打にしてしまいましたね」「逆方向への豪快な一発でした」と、もはや呆れたように驚いていた。



（THE ANSWER編集部）