【競馬】安田記念 G1（6月7日／東京競馬場・3歳以上オープン・国際・芝1600メートル）

【映像】「衣装が可愛い」“女性ファンファーレ隊”の見事な演奏

レジェンドの偉業に沸いた東京競馬場でG1・安田記念を彩った“女性ファンファーレ隊”のパフォーマンスに称賛が集まった。

春のマイル王者を決める安田記念は、武豊騎手が騎乗した伏兵のシックスペンス（牡5、美浦・田中博）が悲願のG1初制覇。57歳の武騎手はJRA・G1史上最年長勝利の記録を樹立した。

その安田記念直前には「JRA×TCKコラボ」として、東京シティ競馬（TCK）の発走ファンファーレを担当している「東京トゥインクルファンファーレ」が生演奏を披露した。大井競馬場で開催される「東京ダービー」を翌週に控える安田記念のG1デー恒例となっている本企画。2011年に結成された女性メンバーによるファンファーレ隊は、爽やかな衣装で競馬ファンの視線を集め、見事なファンファーレ演奏でレースへの期待感を最高潮に高めた。

演奏を聴いたファンはSNS上で、「トゥインクルファンファーレ、すんごい良かった！」「流石。響きが綺麗」「高らかに鳴り響いて素敵」「やっぱ上手い」「衣装が可愛くて好き」「大井のお姉さんたちの演奏 丁寧で好き」「小雨の中 雄々しく吹き切った」と感動の声などを投稿して絶賛した。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）