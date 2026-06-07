「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）

ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」決勝が行われ、ＹＯＨ（３７）が、悲願のシングル初タイトルを獲得した。昨年の決勝で敗れた藤田晃生（２３）を２８分１秒、ダイレクトドライブからの片エビ固めで葬った。

リングで歓喜の雄たけびを上げた。「３つ言わせてください」と前置きした上で「イヤァオ！」「イヤァオ！」と叫んで「特にありません」と続けた。かつて所属した名ユニット「ケイオス」の中邑真輔、オカダ・カズチカの名言を拝借。最後は第９９代ＩＷＧＰジュニア王者のＤＯＵＫＩからのベルト奪取を誓い「第１００代チャンピオンになってやる。新日本に金の雨を降らすぞ！」と締めくくった。

ＳＨＯとの名タッグからシングル戦線に転向。“憑依型”とも評される独自のスタイルを確立した。序盤は互いにコミカルなムーブで観客を和ませ、１０分過ぎの低空ジャーマン３連発で流れが一変。シリアスな打撃戦と関節技戦から、元「ケイオス」だった後藤洋央起の牛殺し、中邑真輔のボマイェ、オカダ・カズチカのレインメイカーを発射。そして自身の必殺技で決着を付けた。

３７歳でのシングル初タイトル。ＹＯＨは「時間がかかったというよりは、時間をかけた。一つのスタイルを作れたかなと思う。それが今日の結果に結びついて、すげえ嬉しいですね。シングルプレイヤーになってから、自分を常に磨いていた。いろいろ研磨して、エッジを利かせて、それがリングに刺さったというか、何かユニークな空気感を生み出せるようになったのかな」と自身の歩みを肯定的に振り返った。

次は初のシングルベルトを目指す戦いに移る。試合後に乱入したＤＯＵＫＩらを蹴散らし、気分は上々。「ジュニアで高みを目指さなきゃ。これからは、僕がジュニアの顔として頑張っていくんで、見ててください」。自信に満ちた、そして優しい勝者の顔があった。