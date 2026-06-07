６日のＮＨＫ「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」はサッカー日本代表森保一監督が出演し、「ジャイアントキリング サッカー日本代表 ドーハの歓喜」が放送された。

２０２２年カタールＷ杯で、日本代表がドイツ、スペインを撃破。その起点は１９９３年、選手として森保氏が味わったドーハの悲劇にあったことなどが特集された。

１９９３年、森保氏と代表チームメイトで、主将としてドーハの悲劇を体験した柱谷哲二氏（６１）がインタビュー登場した。

当時の無念を振り返り、森保氏の優勝宣言に「よくぞ言った、さすが森保。我々のドーハの悔しさを、みんな彼に今ぐーっとパワーを出してる。アメリカに行けなかった、そのアメリカだよ、今度は。なんかの縁ですよ、これは。エイトとか言ってねえで、本当に優勝って言ったんだから、優勝してほしい。頑張って森保」と笑顔で語った。

ネットでも話題となり「柱谷キターッ！」「いつまでもかっこいいな」「柱谷さん、お年を召した」「久しぶりに見ても柱谷だな」「柱谷懐かしい」「あの闘志がたまに懐かしくなってしまいます」と反応する投稿が集まった。

ドーハ組が逃したアメリカ、の言葉に「俺らを泣かすようなこと言わないでくれや 頑張れ森保！」「堂安と柱谷さんの言葉聞いて、優勝できる気がしてきた」「ドーハ組が行けなかったアメリカ大会じゃん」「アメリカ行けなかった。そのアメリカだよ。柱谷、泣かすなよ」「柱谷さんのコメントにグッときた」「言われてみれば、そうだった！ あのとき行けなかったアメリカだ！柱谷さん……（泣）」との反応も集まった。