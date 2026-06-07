岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第8話が、5日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた田鎖兄弟（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。

辛島金属工場と五十嵐組のつながりを取材した津田（飯尾和樹）のノートの復元に成功した真（岡田）と稔（染谷）。

しかし、真たちが知りたかった新情報がひも解かれ始めようとしたのも束の間、小池（岸谷五朗）が突如真たちのもとを訪れ、ノートを持ち去ってしまう。

そんな小池を銃の密造に関わっていたのではと真は問い詰め、事件の真相に迫っていく。

そして、ついに両親殺害事件の犯人が浮き彫りになっていく…。

第8話では、田鎖兄弟が慕ってきた“もっちゃん”こと茂木幸輝（山中崇）が両親殺害の容疑者として浮上するが、その後、茂木は遺体となって発見される衝撃展開となった。

放送終了後、SNS上には、「信じられない。1番身近にいた家族同然の大事な人が、長い間憎んできた両親を殺した犯人だなんて、しんど過ぎる」「本当にもっちゃんなのか、まだ信じられない。もっちゃんだから、せめて子どもたちだけでもと残したの? どっちにしても泣いてる」「『もっちゃん…』って染谷将太と一緒につぶやいた。悲し過ぎる」「2人が怒るでもなく、ただただ苦しそうなのが余計につらい」などの感想が投稿された。

また、田鎖兄弟と茂木の銭湯のシーンについて、「これまでの3人の全てが詰まっているシーンだった」「銭湯のシーンは泣いた。頼む、白い斑点あってくれ! と思ったけれど、なくてつらかった」「銭湯シーンだけで短編映画が成り立つ。真と稔の絶望が読み取れて心が揺さぶられた」といった声が寄せられた。

このほか、 「森山直太朗がまた泣かせる。真と稔のこれからの希望は何なのか、最後まで視聴したい」「もっちゃんが消されたということは、まだ実行犯ではない可能性があるのな」「最終話はもっちゃんのお店で3人で仲良くご飯を食べていてほしかった。悲しいけれど来週も見届けます」などのコメントも上がった。