AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）

写真拡大

　「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

2位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

3位　REDMI Buds 8 Lite

M2539E1（Xiaomi）

4位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

5位　Soundcore P40i

A3955N_1（Anker）

6位　Soundcore Liberty 5

A3957N_1（Anker）

7位　Soundcore P30i

A3959N_1（Anker）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット

WF-C510（ソニー）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

WF-1000XM6（ソニー）

10位　INZONE Buds

WF-G700N（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。