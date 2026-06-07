アップルが再び1位・2位独占、26年5月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）
6位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
7位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
10位 INZONE Buds
WF-G700N（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
A3955N_1（Anker）
6位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
7位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
10位 INZONE Buds
WF-G700N（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。