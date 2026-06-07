「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝・神戸２２−１３東京ベイ」（７日、ＭＵＦＧ国立）

レギュラーシーズン１位の神戸が、３位の東京ベイとの頂上決戦を制し、リーグワン創設５シーズン目で悲願の初優勝を果たした。神戸製鋼を前身とする西の強豪は、観衆５万４５１人の前で歓喜の輪をつくった。

前半１６分、東京ベイがＳＯバーナード・フォーリーのＰＧで先制し、３−１３まで差がついた。しかし、神戸はイノケ・ブルアのトライなどで追い上げると、前半残り約３０秒で共同主将の日本代表ＳＯ李承信（２５）がＰＧを決めて同点に追いつき、折り返した。

後半３分、李承信がハーフウェーライン付近からのロングＰＧを決めて１６−１３と逆転に成功。さらに同１２分に李承信がＰＧを決めて１９−１３と突き放した。以降は一進一退の攻防を繰り広げたが、最終盤の同４０分にも李承信がＰＧを決めて、とどめを刺した。東京ベイは南アフリカ代表フッカー、マルコム・マークスの負傷欠場も響いた。

キック成功率１００％で、計１７得点を挙げる活躍で優勝に導いた李承信は「ここ数年、苦しいシーズンが続いたが、自分たちが誰を代表しているかを問い続けてラグビーをしてきて、こういう形で恩返しできてうれしい。自分は自分の役割を果たしただけ。後半もタフなシーンが多かったが、みんながチームのために体を張ってくれた」と胸を張った。

日本選手権７連覇など社会人ラグビーの西の強豪だった神戸製鋼を前身とする神戸は、２０２２年から新設された国内プロリーグのリーグワンでは初優勝となった。また、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ、６２）はニュージーランド代表ＨＣに就任するため退任が決まっていた。チームとしても有終の美を飾った。