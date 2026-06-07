齊藤京子「最近のお料理」パスタからチーズケーキまで…手料理3品公開「どれもお店のクオリティ」「彩りも盛り付け方も美しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】元日向坂46の齊藤京子が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近の手料理3品を公開した。
【写真】28歳元日向坂「上級者の出来栄え」カラスミ・ホタルイカ・タコなど使った手料理3品
齊藤は「最近のお料理」と記し、手料理3品を公開。上にたくさんかかったカラスミのオレンジ色が鮮やかな「カラスミとホタルイカのパスタ」、ゴロゴロのタコとアボカドが入った「タコとアボカドのネギ塩レモン和え」、「バスクチーズケーキ」がそれぞれ器に盛りつけられている写真をコラージュにして披露した。
この投稿に、ファンからは「どれもお店のクオリティ」「上級者の出来栄え」「彩りも盛り付け方も美しい」「チーズケーキの焼き色がちょうどいい」「レシピ知りたい」「料理上手で尊敬する」「器もおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「上級者の出来栄え」カラスミ・ホタルイカ・タコなど使った手料理3品
◆齊藤京子、手料理公開
齊藤は「最近のお料理」と記し、手料理3品を公開。上にたくさんかかったカラスミのオレンジ色が鮮やかな「カラスミとホタルイカのパスタ」、ゴロゴロのタコとアボカドが入った「タコとアボカドのネギ塩レモン和え」、「バスクチーズケーキ」がそれぞれ器に盛りつけられている写真をコラージュにして披露した。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どれもお店のクオリティ」「上級者の出来栄え」「彩りも盛り付け方も美しい」「チーズケーキの焼き色がちょうどいい」「レシピ知りたい」「料理上手で尊敬する」「器もおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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