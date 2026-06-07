ソニーマーケティング株式会社は、ライブ配信特別講座「α7R VI 発売記念特別講座」を6月13日（土）に開催する。

5月13日（水）に発表されたフルサイズミラーレスカメラ「α7R VI」の発売を記念した無料講座。

講師は写真家の井上浩輝氏が務め、野生動物や風景などの撮影経験をもとに、α7R VIの魅力や活用方法などを紹介する。

受講者はチャット機能を通じて質問できる。ライブ配信終了後はアーカイブ配信も予定。受講料は無料。

α7R VIは、有効約6,680万画素の積層型CMOSセンサー「Exmor RS」と、AI処理機能を統合した画像処理エンジン「BIONZ XR2」を搭載。高解像度ながらブラックアウトフリーでの高速連写を可能にし、さらに8K30pでの動画記録や32bitフロートの音声内部収録にも対応している。

イベント名

α7R VI 発売記念特別講座



開催日

2026年6月13日（土）



開催時間

14時00分～15時00分



ライブ配信ツール

Microsoft Teams



定員

9,999名



アーカイブ配信申込受付終了

2027年2月26日（金）23時59分予定



アーカイブ視聴期限

3月1日（月）23時59分予定



講師：井上浩輝

1979年札幌市生まれ。風景写真の撮影を続ける中、キタキツネを主軸に捉えながら野生動物が織りなす風景を追い求めるようになり、米誌「National Geographic」の「TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016」のネイチャー部門において、日本人初の1位を獲得。これまで発表してきた作品には、人間社会の自然への関わり方に対する疑問に端を発した「A Wild Fox Chase」、キタキツネたちの暮らしぶりを描いた「きつねたちのいるところ」などの作品群がある。写真は国内のみならず海外の広告などでも使用され、近時は、SONYやAIR DOをはじめとした企業広告の撮影もしている。その活動は毎日放送「情熱大陸」やドキュメンタリー番組などで紹介されている。2019年には、代表作「Fox Chase」のプリントが英国フィリップスのオークションにおいて27,500ポンドで競落されている。2022年より早稲田大学基幹理工学部非常勤講師として「写真表現」の講義を担当している。