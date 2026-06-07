“日本人女王”誕生に期待！ 今年の全米女子決着は何時ごろになる？ 5差逆転へ山下美夢有は「自分のプレーを」
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6889ヤード・パー72＞昨年の「AIG女子オープン」（全英）に続くメジャー2勝目がかかる山下美夢有は、3バーディ・1ボギーの「69」と2つスコアを伸ばした。これによりトータル1アンダーの16位タイまで浮上。あすは首位との5打差を追いかける。
【写真】山下美夢有のスイングに最も簡単なスライス対策のヒントがあった
初日の「72」から前日の「71」、そしてきょうとここまで尻上がりの状況でようやくアンダーパーをマークした。「なんとかアンダーに持ってこられたのは良かったですし、なかなか（バーディ）1つ取るのも難しいと思いながらプレーしていました。なんとか取れたので良かった」。安どの一日を過ごした。スタートの1番パー5では、フェアウェイからの2打目をグリーン右のラフまで運ぶと、それを1メートルまで寄せてバーディ発進。3番では1つ落としたものの、6番、16番という2つのパー3でバーディを積み上げた。「2、3メートルくらいのバーディパットを2回ぐらい外してる。最後はパッティングですね」と、少しの後悔は残したが、86％（12/14）を記録したフェアウェイキープ率など、ショットの状態は上向きだ。1打差の首位から逃げ切った全英とは異なり、今回は追いかける展開になる。ただ、米ツアー2勝目を挙げた昨年11月の「メイバンク選手権」は、8打差の11位から出た最終日に「65」をたたき出すと、最後はトータル18アンダーで並んだハナ・グリーン（オーストラリア）、チェ・ヘジン（韓国）をプレーオフでくだし手にした勝利。最終日の爆発力は証明済みだ。「理想はパーオン率を増やしてバーディチャンスにつけることですが、ピンポジションが難しい中でのラウンドになる。その中でも落ち着いて自分のプレーができるように」。過酷な全米の舞台とあって、逆転の難度は上がるが、何が起こるか分からない舞台でもある。最終日のスタートは日本時間8日（月）午前3時10分。イーブンパー・18位タイの桑木志帆との日本勢ツーサムとなる。そして日本勢最上位のトータル4アンダー・5位タイで、最終組3組前から出る畑岡奈紗は同4時15分の開始を予定している。なおトータル6アンダーで首位のネリー・コルダ（米国）、キム・セヨン（韓国）の最終組は同4時35分の開始を予定。ネリーは4月の「シェブロン選手権」に続くメジャー連勝がかかるだけに、大ギャラリーを引き連れること必至だ。天候や展開次第にもよるが、そこから計算すると、ラウンド終了は同9時前後が見込まれる。この時に“日本人女王”が誕生していることを期待したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子オープン リーダーボード
最終組は何時から？ 大会最終日の組み合わせ
山下美夢有 今季成績＆プロフィール
渋野日向子は『74』で全米V争いから一歩後退「後半はプレッシャーに負けた」
「幸せな時間だった」 神谷そらが世界1位ネリー・コルダとのラウンドで感じた“世界との壁”
【写真】山下美夢有のスイングに最も簡単なスライス対策のヒントがあった
初日の「72」から前日の「71」、そしてきょうとここまで尻上がりの状況でようやくアンダーパーをマークした。「なんとかアンダーに持ってこられたのは良かったですし、なかなか（バーディ）1つ取るのも難しいと思いながらプレーしていました。なんとか取れたので良かった」。安どの一日を過ごした。スタートの1番パー5では、フェアウェイからの2打目をグリーン右のラフまで運ぶと、それを1メートルまで寄せてバーディ発進。3番では1つ落としたものの、6番、16番という2つのパー3でバーディを積み上げた。「2、3メートルくらいのバーディパットを2回ぐらい外してる。最後はパッティングですね」と、少しの後悔は残したが、86％（12/14）を記録したフェアウェイキープ率など、ショットの状態は上向きだ。1打差の首位から逃げ切った全英とは異なり、今回は追いかける展開になる。ただ、米ツアー2勝目を挙げた昨年11月の「メイバンク選手権」は、8打差の11位から出た最終日に「65」をたたき出すと、最後はトータル18アンダーで並んだハナ・グリーン（オーストラリア）、チェ・ヘジン（韓国）をプレーオフでくだし手にした勝利。最終日の爆発力は証明済みだ。「理想はパーオン率を増やしてバーディチャンスにつけることですが、ピンポジションが難しい中でのラウンドになる。その中でも落ち着いて自分のプレーができるように」。過酷な全米の舞台とあって、逆転の難度は上がるが、何が起こるか分からない舞台でもある。最終日のスタートは日本時間8日（月）午前3時10分。イーブンパー・18位タイの桑木志帆との日本勢ツーサムとなる。そして日本勢最上位のトータル4アンダー・5位タイで、最終組3組前から出る畑岡奈紗は同4時15分の開始を予定している。なおトータル6アンダーで首位のネリー・コルダ（米国）、キム・セヨン（韓国）の最終組は同4時35分の開始を予定。ネリーは4月の「シェブロン選手権」に続くメジャー連勝がかかるだけに、大ギャラリーを引き連れること必至だ。天候や展開次第にもよるが、そこから計算すると、ラウンド終了は同9時前後が見込まれる。この時に“日本人女王”が誕生していることを期待したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子オープン リーダーボード
最終組は何時から？ 大会最終日の組み合わせ
山下美夢有 今季成績＆プロフィール
渋野日向子は『74』で全米V争いから一歩後退「後半はプレッシャーに負けた」
「幸せな時間だった」 神谷そらが世界1位ネリー・コルダとのラウンドで感じた“世界との壁”