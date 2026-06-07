俳優の水上恒司（２７）と東方神起のユンホ（４０）が７日、都内で、日韓の刑事役でバディを組んだ日韓合作映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」の公開御礼舞台あいさつを、犯罪集団ボス役の福士蒼汰（３３）、内田英治監督と行った。

「２０代、３０代、４０代のステキなイケメンたち」（内田監督）が入場すると、大半が女性客の場内は悲鳴のような絶叫で満たされた。

今作はマ・ドンソクが主演する韓国の人気映画「犯罪都市」シリーズと世界線がつながっている。この日はくす玉が運び込まれ、水上が割ると「祝韓国公開決定」の垂れ幕が登場。８月に韓国で公開される逆上陸が発表された。

「『ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ−犯罪都市−』シーズン１０続編決定ですか？」とひとボケした水上は「うれしい限り。本家のマ・ドンソクさんが作っている『犯罪都市』があるから今回作れたので、少しでも本国の方々に楽しんでいただけるとうれしいなという思いでいっぱい」と喜んだ。

母国での公開が決まったことに、ユンホも「ホントにうれしい。韓国で公開されるのは自分にとってもすごく意味があることだと思ってるので」と喜び、「もともとの『犯罪都市』もいいけど『ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ』も負けないよ！っていう。その意味でちゃんと伝えるように韓国でもたくさんの宣伝するから、よろしくお願いします」と約束。

「みんなで韓国に行ってソルロンタン食べに行きましょうか！内田さんソルロンタン好きだから」と呼びかけ、内田監督は「約束だよ」と応じていた。