YOASOBI、6月26日リリース 4th EP『THE BOOK for,』収録曲＆店舗別購入者特典 絵柄解禁！

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“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、2026年6月26日(金)にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄が解禁となった。

今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろした「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStation®30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだ、フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。

CDには、今年10月よりスタートする「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されるのでこの機会をお見逃しなく。

さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄も解禁。収録各楽曲のミュージックビデオ、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」となっている。豪華ラインナップの全12種となるので、是非チェックして欲しい。

またYOASOBIは、新たなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。今後の新たな挑戦にも期待をしていきたい。

さらに、8月より開催される初の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」のツアーキービジュアルも発表！Ayase、ikuraのポートレートを大胆に使った印象的なビジュアルとなっているので、是非チェックして欲しい。

＜YOASOBI 『THE BOOK for,』リリースへ向けてのコメント＞

コンポーザー Ayase

これまで3作品、シリーズとしてリリースしてきたTHE BOOKも今作で4作目になりました。

EPと言いつつ収録楽曲の数はフルアルバム相当になりました。直近約2年間でリリースしてきた楽曲達が賑やかに詰め込まれています。

YOASOBI結成から今に至るまで、全ての楽曲をこのTHE BOOKというひとつの本の中に、物語と共に綴じ込めてきました。

気付けばあっという間、結成から約7年が経ちました。ずっと変わらず言えることは、YOASOBIという物語は常に進み続けているということです。

私たちがこの活動の中で大事にしていることの一つ、なんでも恐れずチャレンジ！の志のもと、アルバムやEPといった作品群の在り方も新しいアプローチにチャレンジしてみようと今、ワクワクしながら企てています。

私たちYOASOBIが楽曲で表現してきた様々な物語、そのどれかひとつでも、あなたにとってお気に入りの物語、あなたのための物語がありますように。

そして、これからも続くYOASOBIという物語を、あなたと一緒にいつまでも、楽しみ続けられますように。

ボーカル ikura

New EP『THE BOOK for,』をリリースします。

結成から約7年、『THE BOOK』シリーズも今回で4作目となりました。前作からの約2年の間にも、YOASOBIはたくさんの物語と出会い、そのひとつひとつの楽曲に、その時々の挑戦や景色、想いを込めてきました。それぞれ違った表情を持つ楽曲たちが並んだ、色とりどりの一冊になっています。

タイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取ってくれるすべての人へ”という想いが込められています。そして最後に添えた“,”には、これからも物語や音楽を通して、YOASOBIらしく挑戦を続けていきたい、そんな願いを重ねています。

この作品の中に、あなたの日々にそっと寄り添える物語がありますように。そしてこれから先もYOASOBIと一緒に、たくさんの物語を旅してもらえたら嬉しいです。

●リリース情報

YOASOBI 4th EP

『THE BOOK for,』

2026年6月26日発売

【完全生産限定盤】

仕様：CD＋特製インデックス＋ドームツアーチケット先行抽選受付シリアルナンバー

価格：￥6,600（税込）

品番：XSCL-136~137

予約URL

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

＜収録曲＞

1. オリオン〈『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲〉

2. アドレナ〈TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ〉

3. UNDEAD〈アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌〉

4. PLAYERS〈PlayStation®30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲〉

5. モノトーン〈映画『ふれる。』主題歌〉

6. BABY〈TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ〉

7. Watch me!〈TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ〉

8. Biri-Biri〈『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング〉

9. New me〈リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング〉

10. HEART BEAT〈NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 〉

11. 舞台に立って〈『 NHKスポーツテーマ2024 』 〉

12. 劇上 〈フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌〉

特典内容

特典：特製バインダー用オリジナルインデックス

※下記チェーンごとに絵柄が異なります。

YOASOBI 4th EP『THE BOOK for,』購入者特典：特製バインダー用オリジナルインデックス

Amazon.co.jp：「オリオン」Ver. 〈コラボレーションイラスト〉

©/TM/® 2026 Blizzard Entertainment, Inc.

HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）：「アドレナ」Ver. 〈MVディレクター・釣部東京 描き下ろし〉

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

楽天ブックス：「UNDEAD」Ver. 〈エンディングアニメーション・ウエダハジメ 描き下ろし〉

©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：「舞台に立って」Ver. 〈MVディレクター・Margt / MVイラストレーター・ONU 描き下ろし〉

セブンネットショッピング：「モノトーン」Ver. 〈作品キャラクターデザイン・田中将賀 描き下ろし〉

©2024 FURERU PROJECT

WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン：「BABY」Ver. 〈MVキャラクターデザイン・さとま 描き下ろし〉

©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

Sony Music Shop：「Watch me!」Ver. 〈MVスタジオ 描き下ろし (原画：杉村价秋 / 美術：薛 平 (草薙) / 仕上:太田ゆいは / 撮影:米澤 寿)〉

©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：「Biri-Biri」Ver. 〈MVオリジナルデザイン〉

​Pokémon image:

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)：「New me」Ver. 〈MVアニメディレクター・Havtza 描き下ろし〉

玉光堂：「HEART BEAT」Ver. 〈MVディレクター・牧野惇 描き下ろし〉

ネオ・ウィング：「PLAYERS」Ver. 〈プレイステーション®30周年特別CMキャラクターデザイン・吉田健一 イラスト〉

「PlayStation Family Mark」、「PlayStation」および「PlayStation Shapes」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

YOASOBI応援店：「劇上」Ver. 〈オリジナルコラージュ・稲本 圭吾〉

※応援店対象店舗

https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260626/

購入はこちら

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

注意事項

・インデックス サイズは、H 171×W 145mm になります。

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

楽天配送BOXに関して

楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。

購入はコチラ

https://books.rakuten.co.jp/rb/18639060/

※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。

※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。

※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。

また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。

※楽天ブックスオリジナル特典の＜特製バインダー用オリジナルインデックス（楽天ブックスver.）＞も差し上げます。

※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。

海外限定アナログリリース情報

THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]

発売日：2026年6月26日(金)

形態：完全生産限定盤

仕様： 12inch アナログレコード２枚

価格：$35.98 + tax

品番：820200662170

予約URL

https://orcd.co/thebookforphysical

THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION

発売日：2026年6月26日(金)

形態：通常盤

仕様：12inch アナログレコード２枚

価格：$35.98 + tax

品番：820200663191

予約URL

https://orcd.co/thebookforphysical

関連リンク

YOASOBIオフィシャルサイト

https://www.yoasobi-music.jp/