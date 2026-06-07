YOASOBI、6月26日リリース 4th EP『THE BOOK for,』収録曲＆店舗別購入者特典 絵柄解禁！
“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが、2026年6月26日(金)にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄が解禁となった。
今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。最新曲となる『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲として書き下ろした「オリオン」を筆頭に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」や、アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」、 PlayStation®30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲「PLAYERS」、映画『ふれる。』主題歌「モノトーン」、 TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ「Watch me!」、 『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング「Biri-Biri」、リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング「New me」、 NHK『YOASOBI18祭』テーマソング「HEART BEAT」、 『NHKスポーツテーマ2024』として書き下ろした「舞台に立って」、そして初のTVドラマ主題歌そして初のAyase歌唱でも話題を呼んだ、フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌「劇上」といった12曲を収録。
CDには、今年10月よりスタートする「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027」のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入されるのでこの機会をお見逃しなく。
さらに、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄も解禁。収録各楽曲のミュージックビデオ、ジャケット写真などのクリエイターによる描き下ろしイラストも含む「特製バインダー用オリジナルインデックス」となっている。豪華ラインナップの全12種となるので、是非チェックして欲しい。
またYOASOBIは、新たなクリエイティブの創造に向け、本作『THE BOOK for,』をもって、結成時より続いてきた“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。今後の新たな挑戦にも期待をしていきたい。
さらに、8月より開催される初の北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」のツアーキービジュアルも発表！Ayase、ikuraのポートレートを大胆に使った印象的なビジュアルとなっているので、是非チェックして欲しい。
＜YOASOBI 『THE BOOK for,』リリースへ向けてのコメント＞
コンポーザー Ayase
これまで3作品、シリーズとしてリリースしてきたTHE BOOKも今作で4作目になりました。
EPと言いつつ収録楽曲の数はフルアルバム相当になりました。直近約2年間でリリースしてきた楽曲達が賑やかに詰め込まれています。
YOASOBI結成から今に至るまで、全ての楽曲をこのTHE BOOKというひとつの本の中に、物語と共に綴じ込めてきました。
気付けばあっという間、結成から約7年が経ちました。ずっと変わらず言えることは、YOASOBIという物語は常に進み続けているということです。
私たちがこの活動の中で大事にしていることの一つ、なんでも恐れずチャレンジ！の志のもと、アルバムやEPといった作品群の在り方も新しいアプローチにチャレンジしてみようと今、ワクワクしながら企てています。
私たちYOASOBIが楽曲で表現してきた様々な物語、そのどれかひとつでも、あなたにとってお気に入りの物語、あなたのための物語がありますように。
そして、これからも続くYOASOBIという物語を、あなたと一緒にいつまでも、楽しみ続けられますように。
ボーカル ikura
New EP『THE BOOK for,』をリリースします。
結成から約7年、『THE BOOK』シリーズも今回で4作目となりました。前作からの約2年の間にも、YOASOBIはたくさんの物語と出会い、そのひとつひとつの楽曲に、その時々の挑戦や景色、想いを込めてきました。それぞれ違った表情を持つ楽曲たちが並んだ、色とりどりの一冊になっています。
タイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取ってくれるすべての人へ”という想いが込められています。そして最後に添えた“,”には、これからも物語や音楽を通して、YOASOBIらしく挑戦を続けていきたい、そんな願いを重ねています。
この作品の中に、あなたの日々にそっと寄り添える物語がありますように。そしてこれから先もYOASOBIと一緒に、たくさんの物語を旅してもらえたら嬉しいです。
●リリース情報
YOASOBI 4th EP
『THE BOOK for,』
2026年6月26日発売
【完全生産限定盤】
仕様：CD＋特製インデックス＋ドームツアーチケット先行抽選受付シリアルナンバー
価格：￥6,600（税込）
品番：XSCL-136~137
予約URL
https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG
＜収録曲＞
1. オリオン〈『オーバーウォッチ』コラボレーション楽曲〉
2. アドレナ〈TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ〉
3. UNDEAD〈アニメ『〈物語〉シリーズオフ&モンスターシーズン』主題歌〉
4. PLAYERS〈PlayStation®30周年記念プロジェクト「Project: MEMORY CARD」楽曲〉
5. モノトーン〈映画『ふれる。』主題歌〉
6. BABY〈TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ〉
7. Watch me!〈TVアニメ『ウィッチウォッチ』オープニングテーマ〉
8. Biri-Biri〈『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』インスパイアソング〉
9. New me〈リクルート TVCM「わからないまま、それでも」篇 TVCMソング〉
10. HEART BEAT〈NHK『YOASOBI18祭 テーマソング』 〉
11. 舞台に立って〈『 NHKスポーツテーマ2024 』 〉
12. 劇上 〈フジテレビ系 水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』主題歌〉
特典内容
特典：特製バインダー用オリジナルインデックス
※下記チェーンごとに絵柄が異なります。
YOASOBI 4th EP『THE BOOK for,』購入者特典：特製バインダー用オリジナルインデックス
Amazon.co.jp：「オリオン」Ver. 〈コラボレーションイラスト〉
©/TM/® 2026 Blizzard Entertainment, Inc.
HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）：「アドレナ」Ver. 〈MVディレクター・釣部東京 描き下ろし〉
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
楽天ブックス：「UNDEAD」Ver. 〈エンディングアニメーション・ウエダハジメ 描き下ろし〉
©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：「舞台に立って」Ver. 〈MVディレクター・Margt / MVイラストレーター・ONU 描き下ろし〉
セブンネットショッピング：「モノトーン」Ver. 〈作品キャラクターデザイン・田中将賀 描き下ろし〉
©2024 FURERU PROJECT
WonderGOO/新星堂(一部店舖除く) および新星堂WonderGOOオンライン：「BABY」Ver. 〈MVキャラクターデザイン・さとま 描き下ろし〉
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
Sony Music Shop：「Watch me!」Ver. 〈MVスタジオ 描き下ろし (原画：杉村价秋 / 美術：薛 平 (草薙) / 仕上:太田ゆいは / 撮影:米澤 寿)〉
©篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：「Biri-Biri」Ver. 〈MVオリジナルデザイン〉
Pokémon image:
©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)：「New me」Ver. 〈MVアニメディレクター・Havtza 描き下ろし〉
玉光堂：「HEART BEAT」Ver. 〈MVディレクター・牧野惇 描き下ろし〉
ネオ・ウィング：「PLAYERS」Ver. 〈プレイステーション®30周年特別CMキャラクターデザイン・吉田健一 イラスト〉
「PlayStation Family Mark」、「PlayStation」および「PlayStation Shapes」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
YOASOBI応援店：「劇上」Ver. 〈オリジナルコラージュ・稲本 圭吾〉
※応援店対象店舗
https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260626/
購入はこちら
https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG
注意事項
・インデックス サイズは、H 171×W 145mm になります。
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・特典絵柄は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
楽天配送BOXに関して
楽天ブックスにてご予約・ご購入いただいた方には、オリジナル・デザイン仕様の“楽天ブックス限定オリジナル配送BOX”に商品を梱包してお届けします。
購入はコチラ
https://books.rakuten.co.jp/rb/18639060/
※数量に限りがございます。無くなり次第、終了とさせていただきます。
※伝票の形状・サイズはイメージと異なる場合があります。
※オリジナル配送BOXは、配送伝票やバーコード、テープが直接貼付された形態でのお届けとなります。
また、配送中の汚れ、破損による交換はお断りいたします。
※楽天ブックスオリジナル特典の＜特製バインダー用オリジナルインデックス（楽天ブックスver.）＞も差し上げます。
※数量がなくなり次第終了となりますので予めご了承ください。
※オリジナル配送BOXは1注文につき1箱でのお届けとなります。
海外限定アナログリリース情報
THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]
発売日：2026年6月26日(金)
形態：完全生産限定盤
仕様： 12inch アナログレコード２枚
価格：$35.98 + tax
品番：820200662170
予約URL
https://orcd.co/thebookforphysical
THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION
発売日：2026年6月26日(金)
形態：通常盤
仕様：12inch アナログレコード２枚
価格：$35.98 + tax
品番：820200663191
予約URL
https://orcd.co/thebookforphysical
関連リンク
YOASOBIオフィシャルサイト
https://www.yoasobi-music.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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