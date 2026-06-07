「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

仕事ができるのに「つまらない人生を送る人」

みなさんの職場には「仕事ができる人」がいるでしょう。

天才的な仕事ぶりをする人を見て「自分には真似できない」と思うこともあるかもしれません。

しかし、世の中の仕事ができる人を見て、決して「自分はできないから」と悲嘆に暮れる必要はありません。なぜなら、その人とあなたに、必ずしも大きな差があるとは限らないからです。

僕は今では漫画家を仕事にしていますが、キャリアの最初はうだつの上がらないデザイナーでした。ずっと才能に悩み続けてきて、かれこれ25年になります。

天賦の才があれば本当に幸せなのか

僕はいわゆる天才ではありません。だからこそ、『才能』をテーマにした漫画を描き、凡人の葛藤、天才の苦悩を描くことができているのだと思います。

ただ、「才能」について考える中で、思うことがあります。それは「天賦の才を持っていても、必ずしも幸せにはなれない」のではないか、ということです。

才能があれば、周囲からは強い期待を受けるし、自分自身で求めるレベルも高くなります。その代償として、心身のケアを怠ったり、人間関係に苦労したり、孤独に悩む人生を送る人も少なくありません。

「自分の天才」になれば、真の幸せに近づける

しかし「才能があっても幸せになれない」でも「何かになりたい」。そんな人はどうしたらいいのか。

こうして僕がたどり着いたのが、「自分の天才」になる、という考え方です。

僕は「天才とは”状態”である」と定義しています。ポケモンがどく状態、まひ状態になるように、マリオがフラワーマリオになるように、天才も”状態”なのです。

つまり、自分は自分のまま、”天才モード”に突入する。これができれば、誰しもが自分の天才になることができます。

自分の天才とは、いわば「自分のベテラン」になっていて、それを使いこなしているということ。「他人と自分どちらが幸せか？」とか、「自分に才能があるのか？」などは考えなくてよくなります。誰だって、ただ、自分の持っている力を最大化することだけに力を注ぐのが、一番いいのです。

そうすれば、天賦の才能がなくたって、自分の人生は自然と幸せな方向に最大化されていくはずです。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）