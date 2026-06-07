信用残ランキング【買い残減少】 日産自、東電ＨＤ、ＫＬａｂ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -3,759 27,427 8.68
２．<9501> 東電ＨＤ -2,735 93,620 66.65
３．<3656> ＫＬａｂ -1,962 14,657 2.37
４．<7203> トヨタ -1,619 16,714 5.58
５．<7012> 川重 -1,408 15,729 13.48
６．<6501> 日立 -1,050 6,312 12.91
７．<4005> 住友化 -1,013 6,922 8.62
８．<7211> 三菱自 -1,013 6,076 4.37
９．<4661> ＯＬＣ -899 5,280 2.43
10．<4443> Ｓａｎｓａｎ -872 1,576 7.90
11．<7267> ホンダ -839 9,448 8.18
12．<4506> 住友ファーマ -786 9,651 21.51
13．<4385> メルカリ -757 3,066 6.12
14．<5401> 日本製鉄 -751 41,698 18.53
15．<3382> セブン＆アイ -685 4,591 4.56
16．<6758> ソニーＧ -626 11,968 40.90
17．<4689> ラインヤフー -539 14,705 28.16
18．<6178> 日本郵政 -513 855 4.94
19．<9201> ＪＡＬ -488 2,971 14.76
20．<6315> ＴＯＷＡ -476 3,474 12.56
21．<7238> ブレーキ -444 4,227 19.69
22．<5802> 住友電 -433 1,720 12.36
23．<7269> スズキ -430 2,593 24.80
24．<8630> ＳＯＭＰＯ -367 621 19.00
25．<7936> アシックス -351 703 1.15
26．<2181> パーソルＨＤ -337 4,440 23.48
27．<9843> ニトリＨＤ -334 1,938 3.36
28．<6525> コクサイエレ -326 1,115 2.16
29．<4088> エアウォータ -326 823 1.87
30．<4307> 野村総研 -319 1,137 12.30
31．<5202> 板硝子 -313 7,163 942.57
32．<3457> ＡｎｄＤｏ -305 545 1.03
33．<8604> 野村 -300 15,237 46.58
34．<5726> 大阪チタ -290 1,133 1.13
35．<4568> 第一三共 -283 7,135 38.95
36．<2146> ＵＴ -267 6,835 6.97
37．<2413> エムスリー -262 5,509 24.64
38．<9202> ＡＮＡＨＤ -260 1,105 6.41
39．<6920> レーザーテク -258 1,479 4.98
40．<6740> Ｊディスプレ -255 53,425 2.99
41．<8801> 三井不 -232 2,813 14.78
42．<4680> ラウンドワン -230 3,518 26.20
43．<9519> レノバ -225 1,657 2.98
44．<4901> 富士フイルム -223 2,341 29.20
45．<7261> マツダ -219 3,871 5.76
46．<6140> 旭ダイヤ -217 2,019 4.12
47．<4980> デクセリ -202 1,745 13.42
48．<5110> 住友ゴ -200 1,333 37.46
49．<7453> 良品計画 -182 953 1.83
50．<5411> ＪＦＥ -181 4,560 7.36
株探ニュース
※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -3,759 27,427 8.68
２．<9501> 東電ＨＤ -2,735 93,620 66.65
３．<3656> ＫＬａｂ -1,962 14,657 2.37
４．<7203> トヨタ -1,619 16,714 5.58
５．<7012> 川重 -1,408 15,729 13.48
６．<6501> 日立 -1,050 6,312 12.91
７．<4005> 住友化 -1,013 6,922 8.62
８．<7211> 三菱自 -1,013 6,076 4.37
９．<4661> ＯＬＣ -899 5,280 2.43
10．<4443> Ｓａｎｓａｎ -872 1,576 7.90
11．<7267> ホンダ -839 9,448 8.18
12．<4506> 住友ファーマ -786 9,651 21.51
13．<4385> メルカリ -757 3,066 6.12
14．<5401> 日本製鉄 -751 41,698 18.53
15．<3382> セブン＆アイ -685 4,591 4.56
16．<6758> ソニーＧ -626 11,968 40.90
17．<4689> ラインヤフー -539 14,705 28.16
18．<6178> 日本郵政 -513 855 4.94
19．<9201> ＪＡＬ -488 2,971 14.76
20．<6315> ＴＯＷＡ -476 3,474 12.56
21．<7238> ブレーキ -444 4,227 19.69
22．<5802> 住友電 -433 1,720 12.36
23．<7269> スズキ -430 2,593 24.80
24．<8630> ＳＯＭＰＯ -367 621 19.00
25．<7936> アシックス -351 703 1.15
26．<2181> パーソルＨＤ -337 4,440 23.48
27．<9843> ニトリＨＤ -334 1,938 3.36
28．<6525> コクサイエレ -326 1,115 2.16
29．<4088> エアウォータ -326 823 1.87
30．<4307> 野村総研 -319 1,137 12.30
31．<5202> 板硝子 -313 7,163 942.57
32．<3457> ＡｎｄＤｏ -305 545 1.03
33．<8604> 野村 -300 15,237 46.58
34．<5726> 大阪チタ -290 1,133 1.13
35．<4568> 第一三共 -283 7,135 38.95
36．<2146> ＵＴ -267 6,835 6.97
37．<2413> エムスリー -262 5,509 24.64
38．<9202> ＡＮＡＨＤ -260 1,105 6.41
39．<6920> レーザーテク -258 1,479 4.98
40．<6740> Ｊディスプレ -255 53,425 2.99
41．<8801> 三井不 -232 2,813 14.78
42．<4680> ラウンドワン -230 3,518 26.20
43．<9519> レノバ -225 1,657 2.98
44．<4901> 富士フイルム -223 2,341 29.20
45．<7261> マツダ -219 3,871 5.76
46．<6140> 旭ダイヤ -217 2,019 4.12
47．<4980> デクセリ -202 1,745 13.42
48．<5110> 住友ゴ -200 1,333 37.46
49．<7453> 良品計画 -182 953 1.83
50．<5411> ＪＦＥ -181 4,560 7.36
株探ニュース