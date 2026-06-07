　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-3,759　　 27,427　　　8.68
２．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-2,735　　 93,620　　 66.65
３．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-1,962　　 14,657　　　2.37
４．<7203> トヨタ 　　　 　　-1,619　　 16,714　　　5.58
５．<7012> 川重 　　　　 　　-1,408　　 15,729　　 13.48
６．<6501> 日立 　　　　 　　-1,050　　　6,312　　 12.91
７．<4005> 住友化 　　　 　　-1,013　　　6,922　　　8.62
８．<7211> 三菱自 　　　 　　-1,013　　　6,076　　　4.37
９．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-899　　　5,280　　　2.43
10．<4443> Ｓａｎｓａｎ　　　　-872　　　1,576　　　7.90
11．<7267> ホンダ 　　　 　　　-839　　　9,448　　　8.18
12．<4506> 住友ファーマ　　　　-786　　　9,651　　 21.51
13．<4385> メルカリ 　　 　　　-757　　　3,066　　　6.12
14．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-751　　 41,698　　 18.53
15．<3382> セブン＆アイ　　　　-685　　　4,591　　　4.56
16．<6758> ソニーＧ 　　 　　　-626　　 11,968　　 40.90
17．<4689> ラインヤフー　　　　-539　　 14,705　　 28.16
18．<6178> 日本郵政 　　 　　　-513　　　　855　　　4.94
19．<9201> ＪＡＬ 　　　 　　　-488　　　2,971　　 14.76
20．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-476　　　3,474　　 12.56
21．<7238> ブレーキ 　　 　　　-444　　　4,227　　 19.69
22．<5802> 住友電 　　　 　　　-433　　　1,720　　 12.36
23．<7269> スズキ 　　　 　　　-430　　　2,593　　 24.80
24．<8630> ＳＯＭＰＯ 　 　　　-367　　　　621　　 19.00
25．<7936> アシックス 　 　　　-351　　　　703　　　1.15
26．<2181> パーソルＨＤ　　　　-337　　　4,440　　 23.48
27．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-334　　　1,938　　　3.36
28．<6525> コクサイエレ　　　　-326　　　1,115　　　2.16
29．<4088> エアウォータ　　　　-326　　　　823　　　1.87
30．<4307> 野村総研 　　 　　　-319　　　1,137　　 12.30
31．<5202> 板硝子 　　　 　　　-313　　　7,163　　942.57
32．<3457> ＡｎｄＤｏ 　 　　　-305　　　　545　　　1.03
33．<8604> 野村 　　　　 　　　-300　　 15,237　　 46.58
34．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-290　　　1,133　　　1.13
35．<4568> 第一三共 　　 　　　-283　　　7,135　　 38.95
36．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-267　　　6,835　　　6.97
37．<2413> エムスリー 　 　　　-262　　　5,509　　 24.64
38．<9202> ＡＮＡＨＤ 　 　　　-260　　　1,105　　　6.41
39．<6920> レーザーテク　　　　-258　　　1,479　　　4.98
40．<6740> Ｊディスプレ　　　　-255　　 53,425　　　2.99
41．<8801> 三井不 　　　 　　　-232　　　2,813　　 14.78
42．<4680> ラウンドワン　　　　-230　　　3,518　　 26.20
43．<9519> レノバ 　　　 　　　-225　　　1,657　　　2.98
44．<4901> 富士フイルム　　　　-223　　　2,341　　 29.20
45．<7261> マツダ 　　　 　　　-219　　　3,871　　　5.76
46．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-217　　　2,019　　　4.12
47．<4980> デクセリ 　　 　　　-202　　　1,745　　 13.42
48．<5110> 住友ゴ 　　　 　　　-200　　　1,333　　 37.46
49．<7453> 良品計画 　　 　　　-182　　　　953　　　1.83
50．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-181　　　4,560　　　7.36

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