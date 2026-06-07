「豊臣兄弟！」ではトータス松本演じる荒木村重の謀反が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「信長の怒りはすさまじかった。荒木村重の妻子、家臣らへの処刑方法は、史料を見るに地獄としか形容できないものだった」という――。

「太平記英勇伝三十八：荒木摂津守村重」（落合芳幾作）東京都立図書館（写真＝PD-Japan／Wikimedia Commons）

■なぜ荒木村重は謀反を起こしたのか

織田信長（小栗旬）の命で播磨（兵庫県南西部）の攻略を進めてきたのは、摂津（大阪府北西部、兵庫県南東部）一国をまかされていた荒木村重（トータス松本）だった。ところが成り上がりの羽柴秀吉（池松壮亮）がその任に抜擢され、村重は外されたので、本人以上に家臣たちが納得していない――。

そんな模様が描かれたのは、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第21回「風雲！ 竹田城」（5月31日放送）だった。

そこでは元の主君、池田長正の娘である美しい妻「だし」（山谷花純）と、ひげ面の村重の、文字どおり「美女と野獣」の夫婦が仲睦まじくすごす様子も描かれた。ところが、第22回「播磨大誤算」（6月7日放送）の最後で、この村重が謀反を起こしたという急報が届く。

信長のもとにその報がもたらされたのは天正6年（1578）10月21日で、謀反がきわめて残酷な結末に至るまでには、それから1年以上を要している。その残酷さは、大河ドラマでは到底描けない水準で、文字にするのもためらわれるほどだが追って記す。その前に、なぜ村重が謀反を起こしたのかについて考えておきたい。

■織田と毛利を天秤に

『信長公記』には、村重の謀反について次のように書かれている。

〈十月二十一日、荒木村重が謀反を企てているとの注進が、方々から届いた。信長はただちには信じがたく、「何の不足があってのことか。言い分があるのなら、申し出るがよい」と、松井友閑・明智光秀・万見重元を派遣して伝えさせた。 返事は「野心は少しもございません」とのことだったので、信長は喜び、「母親を人質としてこちらへ預け、差し支えなければ出仕せよ」と伝えた。しかし、実のところ荒木は謀反を企てていたので、出仕しなかった。 もともと荒木村重は他家の家臣であったが、先年、将軍足利義昭が信長に敵対した時、信長の味方となって働いたので、摂津の国の支配を許したのである。しかるに、身の程もわきまえず、信長の厚遇をよいことに傲り高ぶり、ついに謀反を企むに至ったのである〉（中川太古訳、以下同）

なぜ「傲り高ぶ」ったのか。村重は同年10月17日、本願寺法主の顕如と盟約を結んでいる。顕如が村重と嫡男の新五郎に宛てた起請文には、村重が本願寺方に忠誠を誓ったことを評価し、摂津の支配をはじめ知行に関しては、毛利氏の庇護下にいる足利義昭に従うように書かれている（「京都大学所蔵文書」）。

つまり村重は本願寺と組む毛利、その背後にいる足利義昭方につく道を選んだということで、以前から織田と毛利を天秤にかけていたものと推察される。

■見捨てられた妻子たちの末路

さて、村重は居城の有岡城（兵庫県伊丹市）に籠城し、信長の嫡男の信忠が率いる軍に対し、1年近くにわたって徹底抗戦した。だが、天正7年（1579）9月、突如として伊丹城から逃亡してしまう。『信長公記』には〈九月二日夜、荒木村重が五、六人の供を従え伊丹城（註・有岡城のこと）を忍び出て、尼崎の城に移った〉と書かれている。

現在の尼崎城。 2018年11月30日に竣工した復元天守だ。（写真＝Saigen Jiro／CC-Zero／Wikimedia Commons）

この「逃亡」に関しては、本願寺や毛利との連携をたもつために、戦略的に尼崎城（兵庫県尼崎市）および花隈城（神戸市中央区）に撤退する必要があった、という見方もある。だが、いずれにせよ、自身の妻子および家臣とその妻子らは、有岡城に残されたままになってしまった。その2カ月後のことが、『信長公記』にこう書かれている。

〈十一月十九日、伊丹城に立て籠もっていた荒木久左衛門その他、主だった部将たちは、妻子を人質として城に残し、尼崎の城へ退去した。これは、尼崎・花隈の二城を明け渡せば人質の妻子らを助命するという、織田方が提示した条件を荒木村重に伝え、説得するためであった〉

久左衛門らは、せめて妻子だけでも助かるために、信長の出した条件を受けるべきだと考えた、ということだろうか。ところが、村重はその条件を受け入れなかった。そうしたら今度は久左衛門まで、有岡城にいる妻子らを見捨てて逃げてしまった。そこで信長は見せしめに、有岡城に残された妻子たちを「成敗」することになった。

村重に加えて久左衛門までが人質を捨てたので、ただでさえ激しかった信長の怒りが倍加したのだろうか。「成敗」は凄惨を極めた。その内容を伝えるにあたっては、脚色を避けるために、少し長くなるが『信長公記』の引用を軸に記したい。

■信長が考えた処刑法

〈伊丹城に残された多くの妻子たちは、現在の情況を聞かされて、これは夢なのか現実なのかと迷い、いとしい者たちとの別れの悲しさを何にもたとえようがなかった。 あるいは幼い子を抱え、あるいは妊娠している者もいた。さて、どうしたらよいかと嘆きつつ、もだえこがれ、声も惜しまずに泣き悲しむ有様は、目も当てられなかった。 この様子を見聞きすると、気丈な武士といえども岩や木ではないから、涙を流さぬ者はなかった。 信長は山崎で情況の報告を受け、かわいそうだとは思ったが、悪人を懲らしめるために伊丹城の人質を成敗するよう、詳細に命令を出した〉『信長公記』

村重の身内の女性30人余りは、12月12日に京都に護送され、斬首された。そのときの模様は、イエズス会の宣教師ルイス・フロイスの『日本史』から引用する。

〈まず彼（註・信長）は荒木の妻をはじめ、二人の娘、兄弟、彼女の兄弟姉妹、さらにすべての従兄弟たち、甥たち、近親らすべて三十六名を捕えることを命じて、都へ送った。彼らは同所で、死刑の判決を記した板を立てた荷車に乗せられて、市の全部の重立った通りを連行されたが、それは死よりもはなはだしい恥辱と不面目に値するものであった。（中略） 津の国の領主の婦人でだしと呼ぶ荒木の妻は、天性の美貌と貞淑さの持主で、つねに顔に大いなる安らぎを示していたが、車から降りる前に、頭上の振り乱れていた髪を結び、身だしなみをより保つため、腰帯を締め、時の習慣に従い、幾重にも重ねた高価な衣裳を整えた。（中略） かくて彼女、および他のすべての者はそこで斬首された〉（松田毅一・川崎桃太訳、以下同）

■悲しみ叫ぶ声は天にも響くほど

加えて、摂津国でそれなりの地位にいる者の妻子が選び出され、翌13日午前8時ごろ、尼崎に近い七松（現・尼崎市）で磔にかけられた。『信長公記』はこう記す。

〈さすがに歴々の妻女たちであったから、衣装を美しく着飾り、逃れられぬ運命と悟って神妙に並んでいた。この美しい妻女たちを、いかにも荒々しい武士たちが受け取って、幼児がいれば母親に抱かせたまま、次々と柱に引き上げ、磔に掛けた。そうして次々と鉄砲で撃ち殺し、または槍や薙刀で刺し殺した。 百二十二人の妻女たちが一斉に悲しみ叫ぶ声は天にも響くほどで、これを見守る人々は、目もくらみ心も消えて、同情の涙を押さえることができなかった。見た人は、二十日も三十日もの間、成敗された妻女たちの顔が浮かんで、忘れられなかったそうである〉

写真＝iStock.com／artplus ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／artplus

書いていて息苦しくなるが、読者は大丈夫だろうか。しかし、これでは終わらなかった。ここまでは村重の身内と上級武士の妻子にかぎられている。有岡城にはほかにも籠城する者が多くいたが、その人たちも処刑された。ふたたび『信長公記』から。

〈このほかに、女三百八十八人、これは中級以下の武士の妻子と侍女である。男百二十四人、これは歴々の妻女たちに付けられていた若党その他である。合計五百十余人。矢部家定が検使を命じられ、これを家四軒に押し込め、枯れ草を積んで焼き殺した。 風が起こり火が廻るにつれて、魚が反り反り飛びはねるように、あちこちとなだれ寄り、焦熱の炎にむせび、躍り上がり跳び上がり、悲鳴は煙とともに空に響いた。地獄の鬼の呵責もこれかと思われた。肝も魂も消え失せて、二目と見られる人はいなかった〉

■村重のまさかの末路

フロイスも〈第三の処刑はさらに比較にならぬほど残酷で非人道的、かつ恐怖すべきものであった〉と書き、こう続けている。

〈四つの平屋が作られ、それに五百十四人が分けて入れられた。それらのうち、三百八十名は婦人で、百三十四名が男たちであった。そこで大量の乾燥した草、柴、木材が集められ、これに放火して彼ら全員を生きたまま焚（殺）した。彼らが発する悲鳴、聞こえてくる叫喚、彼らが受けているこの残念きわまる苦しみの混乱ぶりは、かの地を恐怖で掩った〉

実際、よく聞く地獄の責め苦のレベルを超えている。では、当の村重はどうなったのだろうか。尼崎城で抵抗したのち、花隈城に移って籠城を続けたが、天正8年（1580）7月に落城すると、毛利氏のもとに亡命した。その間も、信長は村重の一族を見つけるたびに斬殺したが、本人だけはしぶとく生き延び、本能寺の変後に堺の茶人として復活している。

自分の謀反が原因で虐殺された家族や親族、家臣の妻子らのことを、どう思っていたのだろうか。精神的によほどタフであったのか、あるいは、よほど鈍かったのか。いずれにせよ常人でなかったことはまちがいない。

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香原 斗志（かはら・とし）

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』（新潮新書）、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

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（歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志）