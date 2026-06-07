食費1万で月8万貯金する41歳「趣味無し彼氏無し、友達0」の極限生活　手取り19万円トピに寄せられた声 

お金が貯まらないという悩みはよくある話だが、そもそも手取りが少ないとすればどうすればいいのか。

ガールズちゃんねるに「手取り19万で貯金できてる人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は35歳。ストーカー対策の引っ越しと転職に加え、ストレスによる散財で貯金がすっからかんになったという。

現在は手取り19万、家賃7万のなか、毎月2万円を貯金している。

「似たような手取りで、いくらくらい貯金できていますか？主はハードルがあがるほど燃えるタイプなので、ガンガン貯金してるよ！って人、ぜひどんな生活か教えてほしいです」

と問いかけた。

家賃7万円は高いのか、それとも削れない安全コストか

手取り19万に対し家賃7万というバランスに、トピック内では固定費の高さへの指摘が相次いだ。貯金をするなら、家賃を抑えるのが鉄則というわけだ。

「家賃高いな。 私は賃貸で軽自動車持ちだが3〜4万ほど貯金してる」

しかし、今回のトピ主にはストーカー対策という深刻な背景がある。防犯性を重視すれば家賃が高くなるのは当然だ。理解を示す声も多い。

「家賃抑えろって意見多いけどストーカー対策として治安悪い地域やセキュリティ弱い部屋には住めないからの7万だとしたら、そこは削れないよな、って思った」

命の安全に関わるコストを単純に高いと切り捨てるのは酷というものだろう。

「家賃3.5万円のボロアパート」で毎月7万円貯める人もいるが……

では、同じような手取りで貯金している人たちはどんな暮らしをしているのか。

「手取り20万、家賃7万。食費1万、スマホ3千、電気5千、ガス3千、水道2千、日用品、消耗品1万。 だいたい8万は残ってるかな 趣味無し彼氏無し、友達0。 41歳」

「関西都市部、家賃3.5万円のボロアパートに住んで、中古を基本買って、趣味はお金のかからないものだけ 毎月7万くらい貯めて、コツコツコツコツやってる」

昨今の物価高を考えると食費1万は驚異的だ。普通の人が真似をすれば身体を壊す可能性もありそうだ。家賃3.5万円も安すぎて逆に参考にならない。

そう考えると、すでに月2万を捻出しているトピ主はよくやっているほうとも言える。実際、「2万も貯金できてるなんて逆に節約術を聞きたいぐらいです」という声もあった。

逆境でも「ハードルがあがるほど燃えるタイプ」と語るトピ主の前向きさは頼もしい。理不尽な恐怖から逃げ切って平穏を得たこと自体が最大の功績であり、家賃7万は当面の安全のための必要経費とするべきだろう。

最初から無理をして再びストレスを溜めては元も子もない。まずは月2万の今のペースを維持しながら手取りアップの方法がないか模索するのがよさそうだ。

※キャリコネニュースでは「手取り20万円以下の人」にアンケートを実施しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/94ZJP3D8