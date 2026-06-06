¡ÚRISE¡Û°ÂËÜ¤¬È½Äê¾¡¤Á¤â¡ÖÎÏ¤ó¤ÇÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖRISE¡×¤Ï6Æü¡¢Åìµþ¡¦EBARA¡¡WAVE¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ª¤ª¤¿¤Ç¡ÖRISE¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2026¡½GLORY¡ßRISE¡¡¥é¥¹¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈFinal¡½¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡SuperFight¡ª58¥¥í°Ê²¼3Ê¬3R±äÄ¹1R¤ÏÂè6ÂåRISE¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î°ÂËÜÀ²æÆ¡Ê26¡á¶¶ËÜÆ»¾ì¡Ë¤Ï½é»²Àï¤Î¥¼¡¦¥ï¥ê¥í¡Ê23¡áÃæ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡°ÂËÜ¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¡£º£²ó¤ÏÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï1R¤«¤é°ÂËÜ¤Ï±¦¤Î¥í¡¼¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¹¶·â¡£2R¤âº¸¤Î¥ß¥É¥ë¤ä1¡¢2¥Ñ¥ó¥Á¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¥¼¡¦¥ï¥ê¥í¤Ïº¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤ê½Ð¤¹¡£ºÇ½ªR¤Ï°ÂËÜ¤¬1¡¢2¤òÅö¤Æ¤ë¡£±¦¥Ï¥¤¤òÅö¤Æ¤ë¤â¥ï¥ê¥í¤âÂÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ËÍè¤ë¡£È½Äê¤Ï3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éKO¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ÂËÜ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÏÂÇ¤¿¤ì¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÎÏ¤ó¤ÇÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÉÝ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥Õ¤µ¤¬°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ø¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡£º£²ó¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¡£ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤À¤á¤Ê¤È¤³¤í¡£¸åÈ¾¼ºÂ®¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÝ¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢ºï¤é¤ì¤¿¡×¤È±¦Â¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¿¤¨¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£º£¸å¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ËÅÝ¤¹¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢»ý¤Á±Û¤·¤ÇÌÌÇò¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÅÝ¤·Êý¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£