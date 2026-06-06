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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】レンチンスープの極旨カレーラーメンでオンザライス！」と題した動画を公開しました。人気企画「ルウ1個で1人前シリーズ」の最新作として、鍋を使わずに電子レンジで手軽に作れる本格カレーラーメンのレシピを紹介しています。



動画は、ラーメン丼にカレールウ1個と調味料を入れていく工程からスタートします。鶏ガラスープや醤油、ラードに加え、かつお節をパックごと揉んで粉末状にした特製の魚粉を加えるのがポイント。「これでスープが旨くなる」と、手軽に和風の出汁を効かせる工夫を解説しています。



熱湯を注いでふんわりとラップをかけたら、電子レンジで1分加熱します。火傷に注意しながらラップを外し、泡立て器でルウをしっかりと溶かしてスープのベースが完成。別茹でした市販の細麺を熱々のカレースープに投入し、チャーシューやメンマ、なるとなどのトッピングを乗せて仕上げます。



出来上がったラーメンは、かつお出汁が効いたスープが麺によく絡む食欲をそそる一杯です。「白飯必須!!」「追い飯派も大歓迎!」と、炊きたての白ご飯に麺をバウンドさせたり、カレーが染みたチャーシューで白飯をかき込んだりと、至福の実食シーンが収められています。



一人暮らしのランチや、少し小腹が空いた夜食にもぴったりの手軽で満足感のあるレシピです。お好みでガーリックパウダーなどの味変を楽しみながら、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・カレールウ（辛口） 1個

・鶏ガラスープ 小さじ1

・醤油 小さじ1

・みりん風調味料 小さじ1

・ラード 3～4cm

・かつお節 1gパック

・熱湯 300cc

・市販の中華麺（細麺） 1玉

・お好みのトッピング（チャーシュー、メンマ、長ネギ、なるとなど）

・白飯 適量



［作り方］

1. ラーメン丼にカレールウ、鶏ガラスープ、醤油、みりん風調味料、ラードを入れる。

2. かつお節をパックのまま揉んで粉末状にし、丼に加える。

3. 熱湯300ccを注ぎ入れる。

4. 丼にふんわりとラップをかけ、電子レンジ（500W）で1分加熱する。

5. 火傷に注意してラップを外し、しっかりと混ぜてルウを溶かす。

6. 別の鍋で中華麺を好みの固さに茹で、湯切りする。

7. 茹でた麺をカレースープの入った丼に入れ、軽く馴染ませる。

8. 用意したトッピングを乗せて完成。お好みで白飯と一緒に味わう。