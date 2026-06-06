Hカップの人気グラドル「手ブラだったり…」 ちとせよしの、際どい撮影現場の雰囲気は？ファンの質問に回答
元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが5日、自身のXを更新し、グラビア活動8年目ということでファンからのグラビア質問に回答した。
【動画】手ブラのカット公開！有村架純そっくりの人気グラドル
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
ファンより「際どいカット撮っている時の撮影現場の空気感ってどんな感じですか？」の質問に、「際どいっていうと、写真集が一番露出度高いかなと思うんですけど、手ブラだったり…」と照れ。
続けて「男性スタッフさんとかは（現場から）出て行ってくれるので、大体ヘアメイクさん、スタイリストさんの女性の方と、カメラマンさんが残るって感じ。和気あいあいとしています」と伝えた。
【動画】手ブラのカット公開！有村架純そっくりの人気グラドル
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
ファンより「際どいカット撮っている時の撮影現場の空気感ってどんな感じですか？」の質問に、「際どいっていうと、写真集が一番露出度高いかなと思うんですけど、手ブラだったり…」と照れ。
続けて「男性スタッフさんとかは（現場から）出て行ってくれるので、大体ヘアメイクさん、スタイリストさんの女性の方と、カメラマンさんが残るって感じ。和気あいあいとしています」と伝えた。