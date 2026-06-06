【STRANGER THAN HEAVEN】 2027年1月15日 発売予定 価格 スタンダード・エディション（ダウンロード版）：8,990円 スタンダード・エディション（パッケージ版）：9,900円 デラックス・エディション：11,990円 コレクターズ・エディション：18,000円

セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN」のコレクターズ・エディションを2027年1月15日に発売する。価格は18,000円。

龍が如くスタジオ最新作「STRANGER THAN HEAVEN」数量限定の特別版となるコレクターズ・エディションが発売決定。パッケージ版のゲーム本編と「デラックスアップグレード」プロダクトコードの他、メインテーマなどを収録したアナログレコード、重厚感のある特製スチールブック、描き下ろしビジュアルを使用したデザインBOXがセットになっている。

「STRANGER THAN HEAVEN」コレクターズ・エディションは、全国のゲーム販売店や通販サイトにて順次予約受付が開始される。

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