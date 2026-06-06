「Summer Game Fest 2026」発表内容まとめ【SGF2026】
ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」が、日本時間6月6日6時より開始された。
「Summer Game Fest」は、毎年6月に開催される大規模な大型ゲームイベント。今後発売予定となっているゲームの最新情報が発表される。YouTubeで配信されているほか、ニコニコ生放送では通訳字幕付きの生配信もされている。
バイオハザード RE:ベロニカ
2027年 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC
Mighty Cuphead Adventure【Mighty Cuphead Adventure World Premiere Trailer】
Alien: Isolation 2
プラットフォーム：PS5/Xbox/Nintendo Switch 2/Steam【Alien: Isolation 2 World Premiere Trailer and Interview】
gen Atlas
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Epic Games Store【gen Atlas World Premiere Trailer and Interview】
Blood Message【Blood Message World Premiere Trailer and Interview | Summer Game Fest 2025】
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin【Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin World Premiere Trailer and Interview】
An Eggstremely Hard Game
7月24日 発売予定
プラットフォーム：Steam
Crossfire
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store【Crossfire World Premiere Trailer and Interview】
Control Resonant
9月24日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store
Guild Wars 3
2027年秋 ベータ開始予定
プラットフォーム：PS5/Steam
スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー
10月6日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox/Steam/Epic Games Store
VIRTUA FIGHTER CROSSROADS
2027年 発売予定【Virtua Fighter Crossroads World Premiere Trailer】
RuneScape: Dragonwilds
9月15日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store
1666 Amsterdam
プラットフォーム：Steam/Epic Games Store【1666 Amsterdam World Premiere Trailer】
SAW: Genesis
プラットフォーム：Steam【SAW: Genesis】
Lords of the Fallen II
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store【Lords of the Fallen II World Premiere Trailer】
The Blood of Dawnwalker
9月3日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam
STAR WARS ゼロ・カンパニー
8月27日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/PC