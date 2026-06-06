【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始

　ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」が、日本時間6月6日6時より開始された。

　　「Summer Game Fest」は、毎年6月に開催される大規模な大型ゲームイベント。今後発売予定となっているゲームの最新情報が発表される。YouTubeで配信されているほか、ニコニコ生放送では通訳字幕付きの生配信もされている。

【SUMMER GAME FEST 2026: Official 4K60FPS Livestream, TODAY 5p ET/2p PT/11p CEST】

バイオハザード RE:ベロニカ

2027年 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC

【Resident Evil - Code: Veronica World Premiere Trailer】

Mighty Cuphead Adventure

【Mighty Cuphead Adventure World Premiere Trailer】

Alien: Isolation 2

プラットフォーム：PS5/Xbox/Nintendo Switch 2/Steam

【Alien: Isolation 2 World Premiere Trailer and Interview】

gen Atlas

プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Epic Games Store

【gen Atlas World Premiere Trailer and Interview】

Blood Message

【Blood Message World Premiere Trailer and Interview | Summer Game Fest 2025】

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

【Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin World Premiere Trailer and Interview】

An Eggstremely Hard Game

7月24日 発売予定
プラットフォーム：Steam

【An Eggstremely Hard Game World Premiere Trailer and Interview】

Crossfire

プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store

【Crossfire World Premiere Trailer and Interview】

Control Resonant

9月24日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store

【Control Resonant World Premiere Trailer】

Guild Wars 3

2027年秋 ベータ開始予定
プラットフォーム：PS5/Steam

【Guild Wars 3 World Premiere Trailer and Interview】

スター・ウォーズ：ギャラクティック・レーサー

10月6日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox/Steam/Epic Games Store

【Star Wars: Galactic Racer Premiere Trailer】

VIRTUA FIGHTER CROSSROADS

2027年 発売予定

【Virtua Fighter Crossroads World Premiere Trailer】

RuneScape: Dragonwilds

9月15日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store

【RuneScape: Dragonwilds World Premiere Trailer】

1666 Amsterdam

プラットフォーム：Steam/Epic Games Store

【1666 Amsterdam World Premiere Trailer】

SAW: Genesis

プラットフォーム：Steam

【SAW: Genesis】

Lords of the Fallen II

プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store

【Lords of the Fallen II World Premiere Trailer】

The Blood of Dawnwalker

9月3日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Steam

【The Blood of Dawnwalker World Premiere Trailer】

STAR WARS ゼロ・カンパニー

8月27日 発売予定
プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/PC

【Star Wars Zero Company World Premiere Trailer】

「Among Us」新作＋アニメシリーズ

【Among Us New Game and Animated Series World Premiere Trailer】