きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは１．３３４０ドル付近まで下げ幅を拡大。２００日線を下放れる展開が見られている。目先は５月にサポートされた１．３３ドルを維持できるか注目される。一方、ポンド円も２１３円台に下落し、２１日線に顔合わせしている。



英中銀の調査によると、英企業は今後１年間の平均値上げ率を昨年２月以来の高水準となる４％と見込んでおり、エネルギーコストの上昇を消費者に転嫁する姿勢が示された。一方、今後１２カ月の予想賃金上昇率は３．４％で据え置かれた。今回の結果は６月１８日の金融政策委員会（ＭＰＣ）の判断材料となる。中東情勢緊迫化によるエネルギー価格上昇が持続的なインフレ圧力になるか、当局者は注視している。



現在、ＭＰＣ委員間の意見対立が表面化。一部の委員が利上げ支持に回る可能性を示唆する一方、ベイリー総裁らは経済の弱さを懸念し利上げを急がない構えだ。なお、大半の賃金交渉は妥結済みで、中東情勢の影響はまだ反映されていない。



GBP/USD 1.3338 GBP/JPY 213.74 EUR/GBP 0.8639



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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