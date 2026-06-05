Chevon、初のアニメタイアップ！書き下ろし楽曲「六ノ輪」がアニメ『刃牙道』第2クールOPテーマに決定！

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聴く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと、文学的かつ予測不可能な楽曲で、急激に注目度を高めている札幌発3人組バンド・Chevon。

このたび、Chevonが2026年6月18日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』第2クールのOPテーマを担当することが決定！第2クールのメインPVで、楽曲の一部も解禁された。

Chevon初のアニメタイアップ楽曲として書き下ろした「六ノ輪」は、宮本武蔵が著した「五輪書」をモチーフに、その先にある「六つ目の輪」を想像し描き出した一曲。

”最強”同士の壮絶な死闘が繰り広げられる『刃牙道』の世界観を忠実に落とし込み、その興奮を加速させるChevonの楽曲にぜひ注目してほしい。

＜Vo.谷絹 茉優 コメント＞

はじめて「刃牙」と出会ったのは小学生。

友達の兄がその当時に出ていた全巻揃えていて、それを読むためだけに家に通いつめていた記憶がある。

25歳になった今でも大好きな作品で、メンバー3人の好きな漫画ベン図がちょうど重なる部分に唯一君臨している。

「刃牙」。紙媒体にも関わらず目の前で試合をみているような臨場感。

一見人間離れしているキャラクターからは物凄く原始的な人間臭さや愛嬌が垣間見え、

ぶっ飛んだ着想にも関わらず奇妙な程の説得力と生々しさが確かに存在し、読み進めることで脳がパンプアップするような感覚に陥る。

人間の奥にある、本物の欲求というか、忘れていた野生の部分というか。

そこをぐッッッッと引っ張り出してくれる力が板垣先生の作品にはあると、素人ながらに思う。

しかも私がシリーズ通して1番好きなのが何を隠そうこの『刃牙道』である。

宮本武蔵VS本部以蔵

これまでみてきたどの闘いよりも泥臭く、人間らしくて。

こんなにもヒトの覚悟と内面を可視化できることがあるのかと衝撃を受けた。

未だに私のベストバウトである。何度読んでも熱くなる。令和で、武蔵が動く。拙バンドがそこに音楽を添えられる。

こんなに嬉しいことはありません。生前｢五輪書｣を書いた武蔵。狂った好奇心から現代で目を覚ました彼(正確に本人ではないが)は、きっとそこに六つ目の輪をみた筈である。

だから、『六ノ輪』。

どうぞ、よしなに。

●ライブ情報

Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊』

2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT

2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT

2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT

Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』

2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館

OPEN17:30 START18:30

全席指定（通常チケット）\8,800-

全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000

一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜

https://w.pia.jp/t/chevon-tour2026/

＜Chevon プロフィール＞

Vo.谷絹 茉優、Gt.Ktjm（キタジマ）、Ba.オオノタツヤからなる平均年齢 25 歳の新世代3人組ロックバンド・Chevon。2021年6月より北海道・札幌を拠点に活動。

予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーライン、そして文学的かつ狂気を帯びたリリックでリスナーを魅了。

楽曲に込められた祈念が、ライブパフォーマンスで爆発し、観客の心が思わず動かされる。

2022年7月に札幌で行われた初のワンマンライブを皮切りに、主催したライブやツアーは軒並みソールドアウト。大型ロックフェス出演時も入場規制が連発するなど、会場を飲み込むほどの爆発力あるライブで急成長を遂げる。

2024年2月には初のフルアルバム『Chevon』をリリースし、7月には初のワンマンツアー『冥冥』を開催。

そしてChevon”第二章”となる2025年には、Zeppワンマンツアー『DUA･RHYTHM』を開催し、追加公演含む全7公演がソールドアウト。キャリア最大規模となるZepp Hanedaでのファイナルにて幕を閉じた。さらに2025年秋には各地ゲストにUNISON SQUARE GARDEN、フレデリック、THE ORAL CIGARETTES、須田景凪、indigo la Endを迎えた2マンツアー『よしなに~全国編~』を開催。そしてファイナルのZepp Hanedaでのワンマン公演にて、2026年春にavexのcutting edgeからメジャーデビューすることを発表。そして今年2026年4月8日にMajor 1st Album『三者山羊』をリリースした。

5月からは横浜アリーナを含む自身最大規模のツアー・Chevon ONE MAN TOUR 2026『 三者山羊 』の開催も決定し既に全公演がソールドアウト。さらには、年末には追加公演として武道館2daysも解禁。

メジャーデビューを経て、彼らの音楽がどのように進化を遂げるのか、これからのChevonへの期待が高まる。

©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

関連リンク

Chevonオフィシャルサイト

https://www.chevon.biz/

Netflix アニメ『刃牙道』作品ページ

https://www.netflix.com/bakidou