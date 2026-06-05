neco氏による描きおろしビジュアル

イラストレーター・neco氏が展開する【武装×女子高生】をテーマにしたオリジナルコンテンツ「重兵装型女子高生」のTVアニメ化が決定した。グッドスマイルフィルムとグッドスマイルカンパニーの共同企画として制作され、放送は2027年の予定。

「重兵装型女子高生」は、neco氏のイラストから多数のフィギュア化が実現し、国内外で多くのファンを魅了し続けるコンテンツ。アニメ化により、儚さを感じさせるキャラクターと、シャープな武器が織りなす洗練された世界観に、実力派クリエイター陣が新たな息吹を吹き込む。

監督は「スター・ウォーズ：ビジョンズ Volume 3」や「プリンセス・プリンシパル」など数々の作品を世に送り出してきた橘 正紀氏、シリーズ構成は「ゆゆ式」や「東京マグニチュード 8.0」など幅広いジャンルの作品を手がける高橋ナツコ氏が担当する。

また、TVアニメ化を記念し、neco氏による描きおろしビジュアルと世界最速の特報PVも公開された。さらに、neco氏、橘 正紀氏、高橋ナツコ氏より到着したコメントも紹介する。

neco氏による描きおろしビジュアル＆特報PV 初解禁

描きおろしビジュアルには、象徴的な刀を複数帯刀した女子高生「壱（いち）」の姿が描かれている。また、世界最速の特報PVでは、遠くの空を見つめる【謎の少女】と、佇む女子高生「壱（いち）」が映し出される。彼女たちは、この荒廃した世界の中で何を見るのか…そして、どんな物語を紡ぐのか…。

コメント紹介

【特報PV】【原案 neco氏コメント】

自身の作品がアニメになる。イラストレーターの自分にとってこれほど嬉しいことはなく、それ故に本作に対してできる限りの努力をしようと考えて行動してきました。

制作陣のご迷惑になることも多々あったと思いますが、沢山の方々にお力添えを頂いたお陰でこうして皆様に本作の発表をお伝えできることを心より嬉しく思います。

一枚の絵から誕生しフィギュア、アニメへと成長してきた「重兵装型女子高生」。放映まで楽しみにお待ち頂けますと幸いです。

【監督 橘 正紀氏コメント】

重兵装型女子高生のアニメ化にあたっては原作者のnecoさんからもお話を伺い、「このキャラはこんな性格の子なんじゃないかな？」と、ご意見を頂いて脚本を進めていきました。

声の収録で命が吹き込まれた時には、「この子こんな子だったんだね」とnecoさんと一緒に新たな発見を楽しんでおりました。壱たちの活躍にご期待下さい。

【シリーズ構成 高橋ナツコ氏コメント】

necoさんの描く重兵装型女子高生たちに、まず、大変魅力を感じました。そして、プロデューサーに企画書をいただき、重量だけではない重さを持つ兵装をまといながら、内面は「女子高生」でもある彼女たちにとても惹かれました。

気心しれた橘正紀監督、necoさん、多くのスタッフの方々と濃い話し合いを続けられたことも、作品の魅力として、色濃く反映されていると思います。

制作チームの方々のアイデア、ご提案に終始、なるほど！と感じ入りました。

意味合いとして重い兵装をまとい、それでも、かろやかな女子高生の笑顔を持つ彼女たちをご覧いただけたら幸いです。

関連情報

「グッドスマイルフェス2026」にTVアニメ「重兵装型女子高生」が登場

東京・秋葉原で6月6日・6月7日に開催される「グッドスマイルフェス2026東京」に、TVアニメ「重兵装型女子高生」の特設コーナーが登場する。会場ではアニメティザービジュアルの掲載を始め、コスプレイヤーとして活躍中のねねさん（X：@__zzz___oo0）によるキャラクター「壱（いち）」のコスプレグリーティングや、ノベルティの配布が実施される。

「グッドスマイルフェス2026東京」

期間：6月6日（土）10時～21時、6月7日（日）10時～18時

会場：ベルサール秋葉原

入場料：無料

□「グッドスマイルフェス2026」公式サイト

(C)neco／「重兵装型女子高生」製作委員会