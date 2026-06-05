「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーン」ゆらゆらアクリルスタンド

すかいらーくレストランツが運営するガストは、「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーン」において、後日引換分の「アクリルスタンド」の受け渡しを6月6日より開始する。期間は7月15日まで。

4月23日より開催されている「ポケモン」とガストのコラボキャンペーン。今回用意されたオリジナルグッズのうち「ゆらゆらアクリルスタンド」は、予想を大きく上回る反響となり、早々に品切れとなる事態が発生していた。

この事態に対し、同社は「できる限り多くのお客様に本キャンペーンを楽しんでいただきたい」として、数量限定で「ゆらゆらアクリルスタンド」の後日引換対応を実施すると発表。この受け渡しが6月6日より開始される。

4月29日から5月6日までの「アクリルスタンド（後日受渡）」と記載されたレシートまたは伝票を持っている方が対象で、全国のガスト店舗で受け取り可能。在庫は十分に用意されているが、一時的に在庫が切れてしまった場合は、郵送対応または入荷後のお渡しとなる場合がある。なお、アクリルスタンドはランダムとなり、種類を選んだり、違う種類に交換することはできない。

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※店内飲食限定です

※写真はイメージです

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

