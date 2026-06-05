ラジオNIKKEI、“約2分”無音を謝罪 きょう午後2時10分ごろ、理由も説明
ラジオNIKKEIが5日、公式サイトとSNSを更新。停電の影響による“2分”の無音について謝罪した。
【番組カット】4年ぶりに『モヤさま』への参戦を果たした大江麻理子（2023年）
発表で「【お詫び】停電の影響による無音について」と題し、「短波放送でお聴きのみなさんにお詫びを申し上げます。さきほど午後2時10分ころ、送信所エリアにおける停電の影響により、地上波放送が2分ほど無音になる事象が発生しました」と説明。「ご不便をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪した。
なお、「radikoでは通常通りお聴き頂けます」と伝えた。
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発表で「【お詫び】停電の影響による無音について」と題し、「短波放送でお聴きのみなさんにお詫びを申し上げます。さきほど午後2時10分ころ、送信所エリアにおける停電の影響により、地上波放送が2分ほど無音になる事象が発生しました」と説明。「ご不便をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪した。
なお、「radikoでは通常通りお聴き頂けます」と伝えた。