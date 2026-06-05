X更新

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が4日、自身のXを更新した。公開された超極上の“おすそ分け”がファンの間で大きな話題を呼んでいる。

井上は「お腹空いたね。。ちょっと凄すぎたからおすそ分け」と記し、1枚の写真をアップ。それは大皿いっぱいに美しく敷き詰められた見事な厚切りの牛タン。美しいサシが入った極上の逸品だった。

究極の“食テロ”投稿にファンはSNSで反応した。投稿から14時間の時点で1万9000以上のいいねが付いている。

「麻雀牌みたいな厚さの牛タンありがとうございました」

「これはキングのお肉」

「チャンピオンの食べる肉はやっぱり美味そうだ」

「こりゃやばい」

「あの井上尚弥に凄すぎた、と言わしめる肉」

「食テロモンスター」

「食った事ないくらいのええ赤み肉」

「見るからに新鮮でいい牛タンですなぁ」

「肉の宝石箱」

5月には中谷潤人との歴史的な一戦を制した最強モンスター。米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」が発表した最新の世界的アスリート長者番付では総収入6200万ドル（約98億円）とされる。



（THE ANSWER編集部）