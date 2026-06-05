「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼ＤＨ」で投打同時出場し、投げては６回２安打無失点で自身４連勝の６勝目をマーク。打っては今季６度目の３安打固め打ちとなる４打数３安打２四球の５出塁。防御率０・７４、打率・３０１という異次元の数字だけでなく、投手としてもう一つの価値を米ＦＯＸスポーツが紹介した。

公式Ｘで「大谷が今、クレージーな連勝街道を突き進んでいる」と紹介。大谷は５月１３日のジャイアンツ戦から同２０日・パドレス戦、同２７日・ロッキーズ戦、そして前日のダイヤモンドバックス戦と４連勝。４試合はいずれも同地区ライバルとの対戦。他地区のゲームや交流戦とは重要度も違う中、圧倒的な投球でなぎ倒してきた。

米では先発投手の指標として防御率や奪三振数の方が勝利数よりも価値があるとされる。それでも大谷の投球を見ていると、チームの勝利を優先していることがわかる。ピンチになればフォーシームのアベレージ９８マイル前後から一気に１００マイル超へと跳ね上がる。ギアを入れ替え、相手に流れが渡りそうな状況をことごとくせき止めてきた。

特にナ・リーグ西地区首位攻防３連戦で１勝１敗で迎えたパドレス戦は、四回、五回と連続してピンチを招いた。それでも得点圏に走者を置いた状況からパワー全開で相手を打ち取り、スコアボードにゼロをともした。打者としても先頭打者アーチで決勝点をたたき出した。

大谷がよく口にする「チームが勝つために」という言葉。日本勢史上初のサイ・ヤング賞など個人タイトルが注目される中、その根本はマウンドでも打席でもブレない。気づけばドジャースは４０勝に到達し、わずか２週間で２位・パドレスを７ゲーム差と突き放している。クレージーな連勝街道が、ワールドシリーズ３連覇へ第一関門となる地区優勝へ勢いを生み出したのは間違いない。