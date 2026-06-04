女優の大竹しのぶ（68）が4日、自身のインスタグラムを更新し、歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴でのショットを公開した。

5月30日に開かれた披露宴での新郎新婦の姿や豪華な招待客が2人を囲む集合写真を投稿。「中村橋之助さんと、能條愛未さんの結婚式にお招きを受け行ってきました」と書き出し、「まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立派になったのかぁと感慨深いものがありました」としみじみとつづった。

各界の関係者1000人が参列した披露宴について「沢山の方がお祝いに駆けつけてそれはそれは立派な披露宴でした」とつづり、「お嫁さんも可愛らしく、ほんとにお似合いのお二人でした 幸せになってね。くにおくん、あみさん」と祝福。「みんなで写真を撮る時、私はちょうど勘九郎さん一家のテーブルにいて、その後一人で撮って貰ってしまった」と新郎新婦との3ショットも披露した。

「最後の場面でお母様の三田寛子さん、というか、あっちゃんが、泣いていて私も泣きそうになりました」と橋之助の母・三田寛子の心情を思いやり、「ほんとにほんとにおめでとう」と改めて祝福した。