森本天が単独首位発進 ルーキー森村美優ら2位/国内女子下部
＜プレナスレディース 初日◇4日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】ドレス姿も麗しい 清本美波はこんな選手
ティーチングプロ資格でツアーに参戦している森本天（もりもと・はるか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。森本はツアー外競技のマイナビネクストヒロインツアー（ネクヒロ）を主戦場にしており、今季は同ツアー第4戦の「Sanrio Smile Golf Tournament」で優勝。ポイントランキングでは5位につけている。4アンダー・2位タイに大須賀望、中地萌、ルーキーの森村美優。3アンダー・5位タイには徳永歩、平井亜実、三宅百佳ら6人が続いた。清本美波、鬼塚貴理、新人の高田菜桜らは2アンダー・11位タイの好位置につけた。昨年覇者の浜崎未来は2オーバー・55位タイ。2戦連続優勝を狙う山内日菜子も同順位で滑り出した。賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プレナスレディース 初日の結果
森本天 プロフィール＆成績
最新のステップ賞金ランキング
森村美優 プロフィール＆成績
日本勢23人出場 全米女子オープン組み合わせ
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