単独首位発進を決めた森本天（写真は4月）（撮影：福田文平）

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＜プレナスレディース　初日◇4日◇玄海ゴルフクラブ（福岡県）◇6514ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。

【写真】ドレス姿も麗しい　清本美波はこんな選手

ティーチングプロ資格でツアーに参戦している森本天（もりもと・はるか）が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダー・単独首位発進を決めた。森本はツアー外競技のマイナビネクストヒロインツアー（ネクヒロ）を主戦場にしており、今季は同ツアー第4戦の「Sanrio Smile Golf Tournament」で優勝。ポイントランキングでは5位につけている。4アンダー・2位タイに大須賀望、中地萌、ルーキーの森村美優。3アンダー・5位タイには徳永歩、平井亜実、三宅百佳ら6人が続いた。清本美波、鬼塚貴理、新人の高田菜桜らは2アンダー・11位タイの好位置につけた。昨年覇者の浜崎未来は2オーバー・55位タイ。2戦連続優勝を狙う山内日菜子も同順位で滑り出した。賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られる。
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プレナスレディース　初日の結果
森本天　プロフィール＆成績
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森村美優　プロフィール＆成績
日本勢23人出場　全米女子オープン組み合わせ