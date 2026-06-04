シドニー・スウィーニー、『ユーフォリア』思い出ショット披露もゼンデイヤとの確執噂が再燃
シーズン3でのシリーズ終了が正式発表された『ユーフォリア／EUPHORIA』。最終話が放送されたことを受け、シドニー・スウィーニーが思い出ショットをインスタグラムで公開。ファンの感傷を呼び起こすはずが、主演のゼンデイヤの写真がなかったことから、確執の噂を再燃させる形となってしまった。
【写真】シドニー・スウィーニー、劇中の衝撃衣装のオフショットも
日本時間6月1日、インスタグラムを更新したシドニーは「演技と呼ぶもの…」とキャプションを付けて、シーズン3の舞台裏写真を公開。話題となった衝撃の衣装の数々や、夫ネイト役のジェイコブ・エロルディ、妹レクシー役のモード・アパトー、親友マディ役のアレクサ・デミーらと写る写真、そして今年2月に難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）のために亡くなったエリック・デインさんとジェイコブの2ショットなどをシェアした。
ところが、主人公のルー役のゼンデイヤの写真が1枚もないことから、2人の確執を指摘する声が噴出。「ゼンデイヤの写真が1枚もなくてウケる。ゼンデイヤはあなたを嫌ってるしね」「ゼンデイヤとの写真はないの？」「ルーは？」「ゼンデイヤの写真は1枚もないんだね、フムフム」「ルーはなし？」などとコメントが寄せられている。
以前から確執が囁かれていた2人だが、今年4月にロサンゼルスで行われた『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントで、お互いを避けていたことが発覚。3月にHBOが公開したプロモーション映像でも、2人が一緒に写るシーンはなかった。
確執の噂は事実無根だと語る関係者もいる中、ある関係者はThe Sunに対し、「ドラマの制作陣は、2人の仲が良くないことを知っている。ずっと前から緊張関係にあった」とコメント。2人はシーズン3の撮影中もほとんど顔を合わせなかったと指摘した。さらに「プレスツアー中は、カメラの前で気まずい事態が起きるのを避けるため、2人のやり取りは最小限に抑えられている。また、ゼンデイヤとシドニーの緊張関係についてジャーナリストが質問することも完全に禁止」されていると明かしていた。
最終話の放送に合わせ、シーズン3をもってファイナルとなることが正式に発表された『ユーフォリア／EUPHORIA』だが、2019年に放送がスタートすると、エミー賞を多数獲得するなど、高評価を受ける一方で、過激な性的描写などが物議をかもした。またシーズン2と3の間には4年もの空白が生じており、その陰には舞台裏の不仲もあったとみられている。
引用：「シドニー・スウィーニー」Instagram（＠sydney_sweeney）
【写真】シドニー・スウィーニー、劇中の衝撃衣装のオフショットも
日本時間6月1日、インスタグラムを更新したシドニーは「演技と呼ぶもの…」とキャプションを付けて、シーズン3の舞台裏写真を公開。話題となった衝撃の衣装の数々や、夫ネイト役のジェイコブ・エロルディ、妹レクシー役のモード・アパトー、親友マディ役のアレクサ・デミーらと写る写真、そして今年2月に難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）のために亡くなったエリック・デインさんとジェイコブの2ショットなどをシェアした。
以前から確執が囁かれていた2人だが、今年4月にロサンゼルスで行われた『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3のプレミアイベントで、お互いを避けていたことが発覚。3月にHBOが公開したプロモーション映像でも、2人が一緒に写るシーンはなかった。
確執の噂は事実無根だと語る関係者もいる中、ある関係者はThe Sunに対し、「ドラマの制作陣は、2人の仲が良くないことを知っている。ずっと前から緊張関係にあった」とコメント。2人はシーズン3の撮影中もほとんど顔を合わせなかったと指摘した。さらに「プレスツアー中は、カメラの前で気まずい事態が起きるのを避けるため、2人のやり取りは最小限に抑えられている。また、ゼンデイヤとシドニーの緊張関係についてジャーナリストが質問することも完全に禁止」されていると明かしていた。
最終話の放送に合わせ、シーズン3をもってファイナルとなることが正式に発表された『ユーフォリア／EUPHORIA』だが、2019年に放送がスタートすると、エミー賞を多数獲得するなど、高評価を受ける一方で、過激な性的描写などが物議をかもした。またシーズン2と3の間には4年もの空白が生じており、その陰には舞台裏の不仲もあったとみられている。
引用：「シドニー・スウィーニー」Instagram（＠sydney_sweeney）