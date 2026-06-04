株式会社CIOは、創業10周年を記念した体験型ポップアップイベント「CIO POPUP STORE TOKYO 10th Anniversary」を7月2日（木）から開催する。

2017年に大阪で創業したCIOは、主力製品としてモバイルバッテリー、USB充電器、充電ケーブルなどを展開している。USB Type-C給電に対応したカメラやLEDライト、モニターなどの撮影機材が一般的になったいま、そうした製品の活用機会も増えている。

同イベントでは、夏から秋にかけて発売予定の新製品を先行展示するほか、実際に製品を試せるタッチ＆トライコーナーを設置する。

会場内には「CIO Cafe」を開設。会場で製品を6,000円以上購入すると、カフェで利用できるドリンクチケットが進呈されるほか、来場者特典や購入者限定特典も用意する。

このほか、製品情報やイベントの楽しみ方などを案内するAIアバター「シオ」と対話できる体験コーナーも設置する。

さらに、CIO会員を対象とした同社初のオフ会も開催。各日の定員は約50名。参加費は無料。申し込みは同イベントの特設ページから受け付ける。

イベント名

CIO POPUP STORE TOKYO 10th Anniversary



会場

WITH HARAJUKU 3階 LIFORK HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前1-14-30

開催期間

2026年7月2日（木）～7月5日（日）



開催時間

11時00分～19時00分