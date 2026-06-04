サッカー日本代表の公式Ｘが３日（日本時間４日）、新規投稿され、メキシコ到着時の集合写真が公開された。

全日空チャーター機を前に、選手たちがズラリと並んで視線をカメラに向けた一枚。全員がメキシコの伝統的な帽子「ソンブレロ」を手にするかかぶっており、壮観なショットだ。

公開されると現地ファンから英語＆スペイン語で「メキシコへようこそ」とつづられた。さらに「長友さん似合うな」「お揃いの帽子がステキ」といった感想も。その後、長友らはファンの前にもソンブレロをかぶったまま登場。大歓声で迎えられた。日本代表が乗ったバスは空港を出発し、複数の警察バイクに誘導されて宿舎に到着。入り口周辺には多くのファンが詰めかけ、宿舎の従業員は日本国旗の小旗を振りながらスペイン語で「日本！日本！」と歓迎した。

塩貝を先頭に次々と選手がバスを降りると、そのたびに歓声が上がった。選手は長旅に少し疲れた表情を見せながらも手を振って声援に応えた。菅原と長友はテンガロンハットをかぶって笑顔を振りまき、森保監督もリラックスした様子でファンの歓声に手を振っていた。