¡È¼ÙÆ»¡ÉÂç¿ÎÅÄ¸ü¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ø¡Ö¤³¤³Àîºê¤ÇÅÅÎ®ÇúÇË¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤í¤¦¤ä¡ª¡×¡Ä£±£°·î¤ËÀîºê»ÔÆâ¤ÇÍ½Äê
¢¡£Æ£Í£×£Å¡Ö£Æ£Í£×¡¡£Å£Ø£Ð£Ì£Ï£Ó£É£Ï£ÎÂè£±£µÀï¡Á£Æ£é£ö£å¡¾£ù£å£á£ò£ó¡¡£Ã£è£á£î£ç£å¡ÁÀîºêÅÁÀâÅÅÎ®ÇúÇË¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÉÙ»Î¸«¸ø±à¥Ñ¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼Á°ÆÃÀß¥ê¥ó¥°¡Ë
¡¡¡È¼ÙÆ»¡ÉÂç¿ÎÅÄ¸ü¤¬Î¨¤¤¤ë£Æ£Í£×£Å¤¬£µ·î£³£°Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»ÔÉÙ»Î¸«¸ø±à¥Ñ¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼Á°ÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ö£Æ£Í£×¡¡£Å£Ø£Ð£Ì£Ï£Ó£É£Ï£ÎÂè£±£µÀï¡Á£Æ£é£ö£å¡¾£ù£å£á£ò£ó¡¡£Ã£è£á£î£ç£å¡ÁÀîºêÅÁÀâÅÅÎ®ÇúÇË¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡¢¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¤È¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥´¡¢¥¬¥Ã¥ÄÀÐÅç¤È¡ÖÍ»ÉÅ´ÀþÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¡ÜÅÅÎ®ÇúÇË°Ø»Ò¡Ü¼ÙÆ»¥í¥±¥Ã¥È¡ÜÍ»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥ÉÃÏ¹ö¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤È¥µ¥¹¥±¤ÏÇî°¦¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºòÇ¯£±£±¡¦£²£³ÂçÏÂÂç²ñ¤ÇÌó£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¾ì³°Àï¡£Âç¿ÎÅÄ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¡¢¥µ¥¹¥±¤Ï¥Ý¡¼¥´¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¥Ã¥Ä¤¬ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂç¿ÎÅÄ¤ò°ì·â¤â¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£²¡£¥Ý¡¼¥´¤¬Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¾å¤Ë¥µ¥¹¥±¤òÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤â¥«¥Ã¥È¡£µ×¡¹¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¼ÙÆ»¥í¥±¥Ã¥È¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£´¼Ô¤È¤â¤ËÈïÃÆ¡£¥Ý¡¼¥´¤¬ÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥µ¥¹¥±¤ò²¥ÂÇ¤â£²¥«¥¦¥ó¥È¡£¥µ¥¹¥±¤Ï¥Ý¡¼¥´¤ÎÂÎ¤Î¾å¤Ë¥¤¥¹¡¢Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¥¹¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥Ü¥à¤â¥«¥¦¥ó¥È£²¡£Âç¿ÎÅÄ¤È¥µ¥¹¥±¤¬¥¬¥Ã¥Ä¤Ë¥À¥Ö¥ë¤Ç£Ä£Ä£Ô¡£Âç¿ÎÅÄ¤¬¥®¥¿¡¼¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¤ÎÇ¾Å·¤ò²¥ÂÇ¤·¡¢Â³¤±¤ÆÅÅÎ®ÇúÇË°Ø»Ò¤Ç°ì·â¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥±¤µ¤ó¤è¡¢£²£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤³¤³Àîºê¤ÇÅÅÎ®ÇúÇË¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤í¤¦¤ä¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¥µ¥¹¥±¤â¸Æ±þ¡£Î¾¼Ô¤Ï£±£°·î¤ËÀîºê»ÔÆâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥¹¥±¤µ¤ó¤Ï°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¡£ÅÅÎ®ÇúÇË¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡£Á´ÊÆ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤È¥µ¥¹¥±¤µ¤ó¡£ËÍ¤È¥µ¥¹¥±¤µ¤ó¤ÎÀ®¸ù¤¬³ÆÃÏ¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¥µ¥¹¥±¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÅÅÎ®ÇúÇË¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£