こういうのが欲しかった！！！【セリア】の「雑貨」がイイ感じ♡

日常生活をちょっと快適にしてくれそうな【セリア】の「雑貨」に注目。持っておくと頼りになる文具や持ち歩き用のアイテムが取り揃えられています。アイデアが光る仕様や作りに、「こういうのが欲しかった！」と思えるかも。今回は、そんな使う側への配慮がうかがえるようなアイテムをご紹介します。

64ページもある大容量感が嬉しい！

手帳のような見た目の「ミニメモ帳ノート風ストラップ付」。ボタンを留めておけば中身が見えず、メモの内容を隠せるのが嬉しいところ。ストラップで持ち物に取り付ければ、バッグの中で場所を取らずに持ち歩けそうです。約H6 × W4 × D1cmのミニサイズですが、全64ページとたっぷりあるため、気兼ねなくメモできるはず。

安定して文字が書けそうなバインダー付き

こちらも負けず劣らずたっぷり使えそうな、50枚セットの「ミニバインダー付きメモ帳」。本体はH13 × W10cm、用紙はH11.5 × W9cmと小さめサイズで、バッグの中に忍ばせて持ち歩きやすいのが魅力。バインダーが用紙の安定を保ってくれて、文字が書きやすそうです。インスタグラマー@100kin_magさんによると「メモ帳がなくなっても他のを足せる」とのことで、長く使い続けられそう。

鍵を隠して持ち歩きたい時に

生地の内側に鍵を収納できる「レザー調キーカバー」。汚れ防止や、セキュリティ面でも役立ってくれそうです。カバーにはボタンで留められる紐状のストラップが付いており、バッグの持ち手に取り付けておけば紛失を防ぎつつ、使いたい時に探す手間なく取り出せそう。シックなブラックカラーなので、通勤用のバッグにも気兼ねなく使えるかも。

取り違えを防ぎたい時にも便利

ボールチェーン付きの「キャップキーホルダー 2P」。リップクリームのキャップ部分を覆う形でセットでき、バッグやポーチにぶら下げて持ち歩けます。同じようなリップを使っている人が身近にいる場合の取り違え防止にも◎ 2個入りなので、複数のリップを使い分けたい時にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino