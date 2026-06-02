【フェンダージャパン JB45】（宮崎市 やまでぃ 34歳）

最近嫁とバンドをやろう！って話になり、若かりし頃にベース弾いてた私はベース担当に。だがしかしメインで使ってたベースは子供が産まれた時に売り払い、育児の資金に。

ふと、実家のクローゼットの中に音が出なくなったからって入れてる事を思い出し、捨てられて無いこと祈り実家へ。もちろんありました。

だがしかし、裸の状態、しかもナット、4弦ブッシュが欠損、コントロールノブはガチガチに。

とりあえず自宅へ持ち帰り数ヶ月かけて復活させてみました。Amazonでペグ、コントロールプレート、ブリッジ、ピックアップを少ない小遣いから調達し、中学生ぶりのはんだ付けにも挑戦。テーパーリーマーでペグ穴を拡張してサイズ合わせたりもしました。ピックガードは白からピンクに塗り、見た目をガラリと変えました。

いまはまだスタジオ練習の段階ですが、ライブでお披露目する日が楽しみです。約15年振りに復活したこのベース、いままで弾けれなかった分とことん弾き倒してやりたいと思います。

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ショッキングピンクなピックガードとメラメラと燃えるファイヤーなフレーム模様のストラップ、そしてカラフルな弦に目を奪われてしまい、うっかり見逃してしまいましたが、冒頭の書き出しがとにかくエモい。「嫁とバンドをやろう！」ってなったって？最高すぎるやん。奥方の担当は何なの？いいなあ。そのうちお子さんもジョインするのではないのか。音楽一家覚醒ストーリーが始まりそうだ。カラフル弦がもしDR NEONならブラックライトで光るから、エンタメ感もマシマシですね。放置していたのにネックが無事だったというのも、隠されたハッピーストーリーだと思います。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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