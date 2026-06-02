シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。子供と過ごす時間について語った。

森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上（長女）が26（歳）で、下（長男）が24です」と語ってパーソナリティーの「ナイツ」を驚かせた。

「ナイツ」塙宣之が「仲良く一緒にどこか行ったりするんですか」と尋ねると、「そうですね、娘とは特に一緒に旅行に行ったりとか。温泉行ったり、買い物行ったりとか。しょっちゅうしてます」と声を弾ませた。

塙は「息子とは」とさらに問い、森高は「息子はですね、やっぱりちょっと忙しいので、何か自分のことで」と回答。「でもご飯食べに行ったりとか、たまにですけど旅行に行ったりとかもします。仲はいいと思います」とにこやかに語った。

また韓国に行ったと言われると、「はい。ちょうどゴールデンウイークに娘と2人で韓国に行ってきました」と回顧した。

旅行先では「めっちゃ食べます」とも語り、「だいたい娘がここのお店に行きたい、あそこのお店に行きたいとか言って。あとは私の意見も聞いてくれるんですけど。スケジュール組んでくれて、あとはだいたいついて行く感じです。楽ですね」と語った。