『The Covers ゴダイゴ50周年SP』放送決定！上白石萌歌が心ときめかせたパフォーマンスも

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NHKの音楽番組『TheCovers』。このたび、6月2週目に放送になるBS新作の内容が発表された。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌。語りは堂本光一が務める。

■時代を超えて愛される「ビューティフル・ネーム」大野雄二が手がけた「人間の証明のテーマ」も!

今回は、デビュー50周年のゴダイゴを迎えて贈るスペシャル企画。1976年のデビュー以来、革新的なサウンドで日本のロック史に刻まれる数々の名曲を生み出してきたゴダイゴ。国際色豊かなメンバーが集結し、英語詞を交えた洋楽的なサウンドで、日本の音楽シーンを切り開き、ドラマ・アニメの主題歌をはじめ数々のヒットナンバーを発表。そんなゴダイゴの魅力を彼らのヒットソングや提供作、カバーを通して紐解く。

披露するのは、1979年に発表し、いまあらためて注目される1曲「ビューティフル・ネーム」。

番組は多くの人に愛され歌い継がれるこの曲からスタート！ 「ビューティフル・ネーム」が大好きだというMC上白石萌歌も心ときめかせたパフォーマンスをお楽しみに。

そして、キーボードのミッキー吉野が作曲・アレンジを手がけた布施明の名曲「君は薔薇(ばら)より美しい」。CMソングとして大ヒットしたこの曲の制作秘話を語る。

さらにボーカル・タケカワユキヒデが作曲した松田聖子の「旅立ちはフリージア」。聖子自身が初めて作詞を手がけたシングル作品だ。タケカワが語る、制作エピソードや聖子に寄せる思いとは？ さらに、ジョー山中が歌い、映画の主題歌として大ヒットした「人間の証明のテーマ」をカバーする。作曲は「ルパン三世のテーマ」など、数多くの名作を遺し、先日亡くなった大野雄二。メンバーが大野雄二の魅力や交流を語り、リスペクトを込めてカバーする。

トークでは、1976年に全編英語詞の「僕のサラダガール」でデビューし、テレビドラマ『西遊記』のテーマ曲「モンキー・マジック」「ガンダーラ」が大ヒットした当時の思いや、時代背景を語る。

デビュー当時、子供ながら“とてつもないバンドが出てきた”と感じたというMCリリー・フランキーがその魅力を紐解く。愛され続けて半世紀、圧倒的なサウンドで時代を切り開き、多くの音楽ファンを魅了し続けるゴダイゴの、音楽原点とその魅力に迫る。

■番組情報

『The Covers ゴダイゴ50周年SP！～半世紀を超えて響くサウンド～』

◇NHK BS 06/14（日）22:50～23:19

◇BSP4K 06/14（日）21：30～21：59 ※先行放送

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：ゴダイゴ

曲目：

「ビューティフル・ネーム」（ゴダイゴ／1979）

「君は薔薇より美しい」（布施明／1979）

「旅立ちはフリージア」（松田聖子／1988）

「人間の証明のテーマ」（ジョー山中／1977）

■関連リンク

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/