回転寿司チェーン「スシロー」が、毎年大好評の、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボ企画を2026年も実施。

今回は混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」や、定番スイーツ人気No.1「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師が監修された極上抹茶スイーツが期間限定で販売されます☆

スシロー SUSHIRO Cafe「森半」監修「抹茶スイーツ」

販売開始日：2026年6月3日（水）

持ち帰り：不可

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

スシローが展開する「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売している“SUSHIRO Cafe”。

年間200種類を超える試作品の中から、厳選したこだわりのスイーツが提供されています。

今回、京都の老舗茶舗「森半」とコラボし、厳選茶葉を使用した贅沢なスイーツが登場。

日本屈指の茶師が監修された極上抹茶スイーツ4種をまとめて紹介していきます☆

飲むお抹茶ッペ

価格：300円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜販売予定総数16万食が完売次第終了

混ぜて楽しむひんやりスイーツであるフラッペシリーズの新作「飲むお抹茶ッペ」

色鮮やかで香り高い宇治抹茶がマッチした、みずみずしく滑らかな口どけを楽しめます。

老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ

価格：430円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜販売予定総数45万食が完売次第終了

抹茶アイスや北海道産小豆を使用した「老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ」

もちもちとした食感のわらび餅とも相性抜群な和風仕立てのパフェです。

老舗茶舗のお抹茶カタラーナ

価格：330円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜販売予定総数45万食が完売次第終了

宇治抹茶を2種類練りこむことで抹茶の旨み・コク・渋みが絶妙にマッチした仕上がりになっている「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」

注文が入ってからキャラメリゼすることで表面のパリパリ感も楽しめます。

老舗茶舗のお抹茶モンブラン

価格：340円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜販売予定総数28万食が完売次第終了

抹茶本来の味わいを心ゆくまで堪能できる「老舗茶舗のお抹茶モンブラン」

抹茶ならではの鮮やかな色合いを引き出したスイーツです。

緑茶の三大名所“京都・宇治”で190年以上続く、老舗茶舗「森半」とは

天保7年（1836年）に歴史ある日本茶の産地である京都・宇治にて創業したお茶の老舗ブランド「森半」

いつの時代にもゲストを第一とし「信頼される品質」の追求を通じて、伝統の上に革新的創造を重ねています。

徹底した品質へのこだわりとチャレンジ精神から、約100年前に「氷茶」、約60年前に「日本緑茶初の真空缶詰」、そして約30年前に「泡立つ抹茶オーレ」と、今も変わらず人気の製品を開発・発売しました。

茶葉、抹茶、ティーバッグ、スイーツなど、伝統ある商品を大切にしながらも、新しいメニューを届けています。

また、品質の高い森半の製品は、国内だけでなく世界約30ヵ国に輸出されています。

日本屈指の茶師 菊岡勝氏

1998年と2002年と2度、全国茶審査技術競技大会で優勝された日本屈指の茶師、菊岡勝氏。

1999年から2001年にかけて歴代初の3年連続、京都府茶審査技術競技大会で優勝し、名実ともに日本屈指の茶師として活躍中です。

2002年以降も、全国茶審査技術競技大会をはじめ複数の大会で優勝し、2009年には日本茶鑑定士協会認定の日本茶鑑定士を取得。

森半の原料調達責任者として日本全国を巡っています。

混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」や定番スイーツ人気No.1「カタラーナアイスブリュレ」など、日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツがラインナップ。

スシローにて2026年6月3日より販売される「森半」監修「抹茶スイーツ」の紹介でした☆

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※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

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