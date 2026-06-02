気象庁はきょうあすの2日間について、台風6号の暴風域に入る可能性のある地域について、確率とともに発表しています。気象庁のホームページの地図上では、紫：70％～100％、赤：30～70％、黄色：5～30％で示されています。

【画像で見る】あなたの街は何％？

近畿地方と徳島県についてその確率を地域ごとに見ていきます。

和歌山県南部の新宮・東牟婁では100％、田辺・西牟婁では99％と高くなっています。ほかに奈良県や徳島県で70％以上の紫色ゾーンとなっています。

大阪・兵庫・京都・滋賀で70％以上のところはありません。各地ごとに詳しい数字を見ていきましょう。

四国地方 近畿南部

徳島県

徳島・鳴門 73％

美馬北部・阿北 65％

美馬南部・神山 72％

三好 62％

阿南 86％

那賀・勝浦 86％

海部 91％

和歌山県

紀北 82％

紀中 94％

田辺・西牟婁 99％

新宮・東牟婁 100％

奈良県

北西部 62％

北東部 62％

五條・北部吉野 75％

南東部 90%

南西部 95％

大阪は泉州や南河内 近畿中部

大阪府

大阪市 33％

北大阪 22％

東部大阪 38％

南河内 57％

泉州 67％

兵庫県

阪神 33％

播磨南東部 24％

播磨南西部 15％

淡路島 61％

ほかの地域は10％未満

滋賀県

近江南部 26％

東近江 19％

甲賀 30％

ほかの地域は10％未満

京都府

京都・亀岡 22％

山城中部 26％

山城南部 26％

ほかの地域は10％未満