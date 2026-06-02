きのう、埼玉県川口市の住宅で男女2人が血を流した状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、この住宅で90代の母親と暮らす息子が訪問してきたケアマネージャーの女性を刺し、自らも刺したとみて捜査しています。

きのう午後3時すぎ、川口市飯原町の住宅から「ケアマネージャーの女性を刃物で刺した。これから自分のことも刺す」と110番通報がありました。

警察官が駆けつけたところ、この家に住む60歳の息子とケアマネージャーの鈴木希代子さん（63）が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

いずれも首には刃物によるものとみられる傷があり、2人の近くには凶器とみられる血のついた刃物があったということです。

警察によりますと、この住宅では60歳の息子が90代の母親と暮らしていたということです。

近隣の住民

「びっくりしちゃった。玄関の掃除とか家のことをやっていた。お母さんの面倒見ているんだな、偉いなと思っていた」

警察は60歳の息子が鈴木さんを刃物で刺し、その後、自らを刺したとみて殺人事件も視野に捜査しています。