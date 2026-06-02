【難解略語】「SPI試験」が何の略か分かりますか？　就活生が必ず通る道…

突然ですが、「SPI試験」が何の略か知っていますか？

考えたことなかった…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Synthetic Personality Inventory試験」でした！

SPI試験とは、「Synthetic Personality Inventory 試験」の略称で、リクルートマネジメントソリューションズが開発した適性検査です。

日本の就職活動において企業の採用選考で広く使われており、毎年多くの学生がこの試験を受験します。主に「能力検査」と「性格検査」の2つのパートで構成されています。

能力検査では、言語分野（国語・読解）と非言語分野（数学・計算・推論）の問題が出題され、応募者の基礎的な知的能力を測ります。計算問題や文章題、推論問題など、中学〜高校レベルの学力が試される内容です。

性格検査では、日常的な行動や思考パターンに関する質問に答えることで、応募者の性格・気質・職務適性などが評価されます。正解・不正解がある能力検査とは異なり、自分の特性を正直に回答することが求められます。

受験形式はテストセンター、WEB受検、ペーパーテストの3種類があり、企業によって指定される形式が異なります。就活においては避けて通れない試験のひとつですので、事前の対策をしっかり行うことが大切です！

次回の難解略語もお楽しみに！

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