ASUS「ROG Xbox Ally X20」発表！ OLEDパネル＆TMRジョイスティックを搭載した特別モデル
【ROG Xbox Ally X20】 6月1日 発表
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ASUSは6月1日、ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X20」を発表した。発売時期や価格は未定。
同社のゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」の20周年を記念して、ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally X」の特別モデルが発売決定。基本的なスペック（Ryzen Z2 Extreme／メモリ24GB／SSD1TB）は通常モデルと変わらないが、筐体が半透明のものへと変更されている。
また、ディスプレイとして7.4インチのOLEDパネル（通常モデルは7インチの液晶パネル）を搭載しており、VESA DisplayHDR 1000やDolby Visionに対応。加えて、TMRジョイスティックを採用し、応答性を高めつつドリフト現象が発生しにくくなっているほか、Dパッドは4方向タイプと8方向タイプで変更可能となっている。
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