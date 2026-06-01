世界にひとつだけのオリジナルネームをつけられるカフェ

明治神宮前駅から徒歩約3分。ビルの3階にひっそりとたたずむ「ME ME COFFEE」 。ここは、ドリンクに自分で考えたオリジナルネームをつけられると、若者を中心に話題を集めているカフェです。店名には、自分で命名するという意味が込められていて、一般的なカフェではできない特別な体験を提供したいという想いで生まれました。

今の気分や大切な人へのメッセージのほか、何気ないひとこともオリジナルネームにすることができます。名前をつけるとドリンクに愛着が湧き、いつものカフェ時間がより印象的なものに変わります。

空間を広々と使った開放感たっぷりの店内。窮屈さを感じないので写真も撮りやすく、のんびりと過ごすことができます。白とベージュを基調とした落ち着いた色合いは、カラフルなカップの色が引き立つようにデザインされたのだそう。



二次元コードで簡単オーダー！ 大切な人へのサプライズも

メニューの作り方はとっても簡単。二次元コードを読み取り、好きな名前を入力するだけで、自分だけのオリジナルのメニュー名が完成します。気分やシーンに合わせて自由に名前をつけられるのがポイント。

カップのスリーブの色は、青・ピンク・黄・紫・オレンジ・赤・緑・ホワイト・ベージュ・グレーの全10種類から選択でき、自分の好きな色はもちろん、アイドルやキャラクターなどのイメージカラーを選ぶ人も多いのだそう。

自分で名付けたオリジナルのメニュー名は、店内のモニターに大きく映し出されます。世界にひとつだけのドリンクは、思わず写真に残したくなる特別感がありますね。

友人や家族へのサプライズにもぴったり。「誕生日おめでとう！」や「入学おめでとう！」などのメッセージをメニュー名にしてプレゼントするお客さんもいるのだとか。

幸せな空気に包まれた店内で、他のお客さんが考えたオリジナルメニューを見るのも楽しみのひとつ。その場にいるだけで心が温かくなるようです。

ドリンク名をカスタマイズするだけでなく、メニュー表も作成することができます。デザインは全部で5種類、色は青・ピンク・黄・紫・オレンジ・赤・緑の7種類から選べるので、組み合わせはさまざま。自分らしくカスタマイズできる楽しさが、体験をより特別なものにしてくれます。

作成したオリジナルドリンクのメニュー表は1部110円でプリントすることができて、その日の思い出を形として残せちゃいます。



味にもこだわりが詰まったドリンクメニュー

オリジナルの名前をつけられる楽しさはもちろん、味にもとことんこだわった定番のドリンクをご紹介します。

「ティー」850円

フレッシュで華やかな香りが広がる「ティー」は、タンザニア産のアールグレイを使用。カフェインを避けたい人にも配慮して、デカフェの茶葉を使っています。

渋みが少なく、ほんのりと甘さも感じられて、体も心も優しく包み込んで癒やしてくれるよう。さわやかな香りとすっきりとした飲み心地で、水分補給にもぴったりな一杯です。

「コーヒー」850円

こちらはバリスタの社員のこだわりが詰まった「コーヒー」。豆選びから抽出方法まで丁寧に作り込まれています。

使用しているのは、フルーティーな酸味が特徴のグアテマラ産のコーヒー豆。多くの人に楽しんでもらえるよう中煎りで仕上げ、苦味と酸味のバランスのよさを大切にしているのだとか。コーヒー豆本来の魅力を引き出せるよう、抽出時には蒸らしの工程をしっかりと行い、香りとうま味を丁寧に引き出しています。

ひと口飲むと香りとコクが広がり、奥行きのある味わい。ほのかな苦みで、コーヒーが苦手な人でも飲みやすいマイルドな後味です。



「TRIPLE STRAWBERRY（トリプルストロベリー）」580円

人気ドーナツ店「VENUT」から取り寄せたドーナツも楽しむことができます。乳製品などの動物性素材を一切使わず、ビーガンの人でも楽しめるドーナツは、「ME ME COFFEE」では6種類が用意されています。人気で売り切れてしまう日もあるのだそう！

注目は「TRIPLE STRAWBERRY（トリプルストロベリー）」。

ストロベリーソースを生地に練り込み、さらに表面のグレーズやトッピングにもストロベリーを使用した、イチゴ尽くしの逸品です。ひと口ごとに広がるフルーティーな甘さで、イチゴ好きにはたまらない仕上がりになっています。

フォークがすっと入るほどやわらかく、しっとりとした甘さ。ストロベリーの甘酸っぱさがアクセントになり、なめらかな食感とともにクセになる味わいです。甘さを感じつつも重たさはなく、最後まで軽やかに食べられるところが魅力。コーヒーとの相性もよく、ひと口ごとに甘さと苦みがバランスよく重なり合って満足感のあるペアリングを楽しめます。

「AZUKI MATCHA あずき抹茶」580円

こちらは、粒あんと抹茶を使った和風ドーナツ「AZUKI MATCHA あずき抹茶」。

グレーズには抹茶ときな粉が使われていて、ひと口で和の風味を存分に楽しめます。

しっかりと抹茶を感じられる深みのある風味で、甘さのなかにも上品さを感じられます。

生地には粒あんが練り込まれていて、ほどよい甘さが抹茶の苦みを引き立たせています。

どちらのドーナツも食べごたえ抜群！ ドリンクと一緒に注文するお客さんが多く、スリーブの色に合わせてドーナツを選ぶという楽しみ方もあるのだそう。ビジュアルと味の両方を自分らしく組み合わせられるのも、このカフェならではの特徴です。

オリジナルネームが書かれたドリンクを引き立てる、専用の紙バッグ「ME BAG」200円も販売されています。ドリンクと一緒に持ち歩けば、写真映え度もぐっとアップ。特別感のある組み合わせで一層かわいくなります。

自分だけのオリジナルネームをつけることができるカフェ「ME ME COFFEE」。大切な人へのサプライズや自分へのちょっとしたご褒美など、さまざまなシーンで楽しむことができます。オープン前から行列になるほど人気のため、予約をしてからの来店がおすすめです。

気軽にオリジナルメニューを作りながら、ここでしか味わえない特別な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。



■ME ME COFFEE（みー みー こーひー）

住所：東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア 3F

TEL：なし

営業時間：11〜19時

定休日：無休



▶▶「体験型カフェ」の記事一覧はこちらから！



Photo＆Text：鍛治美月（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

