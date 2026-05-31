森保J、W杯壮行試合スタメン発表!! 吉田麻也3年半ぶり先発、冨安・久保ら主力起用
日本代表は31日、国立競技場でのキリンチャレンジカップでアイスランド代表と対戦する。北中米ワールドカップへの渡航を目前に控えた国内最後の壮行試合。午後7時25分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、1試合限定招集のDF吉田麻也(LAギャラクシー)がカタールW杯以来の先発出場となった。
歴代3位の国際Aマッチ通算126試合の実績を持つ吉田にとって「ひと区切り」となる壮行試合。森保一監督は前日会見で吉田の出場時間について「前半の10分ぐらいかと思う」と話しており、11人の交代枠を活かして前半途中に交代する見込みとなっている。またゲームキャプテンとしての出場で、キャプテンマークも試合中にMF遠藤航(リバプール)に引き継ぐとみられる。
システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶を起用。3バックは吉田、DF冨安健洋、DF板倉滉とのトリオとなる。ダブルボランチは遠藤とMF田中碧で、ウイングバックは左にMF中村敬斗、右にMF堂安律。シャドーは左にMF伊東純也、右にMF久保建英が入り、1トップはエースのFW上田綺世が務める。
アイスランド代表はFIFAランキング75位(日本は18位)。北中米W杯の出場権は持たないが、日本がW杯グループリーグ初戦で対戦するオランダ、第3戦で対戦するスウェーデンと同じく長身選手を数多く擁しており、セットプレーなどのテストに格好の相手となる。また日本の選手個人にとっては満員の大観衆の前で、本番仕様のコンディション調整ができる貴重な機会となる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 22 吉田麻也(Cap)
DF 4 板倉滉
DF 15 冨安健洋
MF 6 遠藤航
MF 14 伊東純也
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 8 久保建英
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
歴代3位の国際Aマッチ通算126試合の実績を持つ吉田にとって「ひと区切り」となる壮行試合。森保一監督は前日会見で吉田の出場時間について「前半の10分ぐらいかと思う」と話しており、11人の交代枠を活かして前半途中に交代する見込みとなっている。またゲームキャプテンとしての出場で、キャプテンマークも試合中にMF遠藤航(リバプール)に引き継ぐとみられる。
アイスランド代表はFIFAランキング75位(日本は18位)。北中米W杯の出場権は持たないが、日本がW杯グループリーグ初戦で対戦するオランダ、第3戦で対戦するスウェーデンと同じく長身選手を数多く擁しており、セットプレーなどのテストに格好の相手となる。また日本の選手個人にとっては満員の大観衆の前で、本番仕様のコンディション調整ができる貴重な機会となる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 22 吉田麻也(Cap)
DF 4 板倉滉
DF 15 冨安健洋
MF 6 遠藤航
MF 14 伊東純也
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 8 久保建英
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 21 伊藤洋輝
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 24 佐野海舟
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)