歌舞伎役者中村橋之助（30）、元乃木坂46能條愛未（31）の挙式・披露宴が30日、東京・ホテルニューオータニ「鶴の間」で開催された。

2人は披露宴前に囲み取材に応じた。橋之助は冒頭「先ほど、神前式にて挙式を無事に執り行わさせていただきままして、私中村橋之助、そして能條愛未は夫婦となりましたことをここにご報告させていただきます」とし、「今後とも、2人で助け合って成駒屋を盛り上げるべく頑張ってまいりますので、皆さまどうぞ温かいご支援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

一方、能條は「このおめでたい日にピッタリな朝から快晴で、今日1日がすごく幸せいっぱいな1日になる予感がしています」とあいさつした。

挙式の様子を聞かれると能條は「すごく緊張していたよね」と橋之助に呼びかけた。橋之助は「僕の方が緊張していて、（結婚）指輪を出す時に、ちょっと手がぷるぷるしていた」と苦笑い。「今まで見てきた景色とは逆だったので、そっちの画面に自分がいるということを感じながら、幸せを実感しておりました」と幸せをかみしめた。

一方、能條は、挙式中「すごくちょこちょこ目があって。神前式の間もすごく温かく、優しく見守ってくれていた」とすると、「いつもホントに優しいのですが、もう本当のお父さんかってぐらいの包容力で…」とほほ笑んだ。

また、「これから成駒屋に入って、一生懸命頑張っていかなきゃいけないんだと、改めて自分の中で覚悟が決まりました」と覚悟を示した。