シンガー・ソングライターの森高千里（57）が30日、自身のインスタグラムを更新。「ピンク・レディー」のデビュー50周年トリビュート・プロジェクトに参加することを報告。“パートナー”との2ショットも披露した。

森高は「リンドバーグの渡瀬マキちゃんと一緒に参加する事になりました！」と2人でマイクの前に立つ写真などを投稿。「お話を頂いて、同じ世代のピンク・レディー好きのまきちゃんをお誘いしました〜」とつづった。

森高も渡瀬も、ともに1969年生まれの57歳。8月にはコンサートとアルバム発売も予定されており「レコーディングも楽しかったですよー！コンサートはまだ少し時間があるのでまきちゃんと楽しく練習したいと思っています！」と続けた。

森高は以前、初めて買ったレコードはピンク・レディーで、子供の頃の夢は「ピンク・レディーになりたかった」と語っているほどで、フォロワーからも「いいショット」「かわいい」「千里ちゃんの仲良しマキちゃんとの共演、楽しみにしています」「2人ともお若い」「衣裳も期待しています」「千里ちゃんのピンク・レディー楽しみ」などの声が寄せられていた。